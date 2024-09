Champions, cori fascisti dei tifosi della Lazio nello storico birrificio di Monaco (Repubblica)

In quel birrificio, Hitler nel 1920 tenne uno dei suoi primi comizi. Diversi i cori chiusi al grido “Duce, Duce” accompagnato dai saluti romani

Questa sera la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, ritorno degli ottavi di finale. La Lazio deve difendere l’1-0 dell’andata per approdare ai quarti. Sarebbe un traguardo storico per il club di Lotito. A Monaco sono arrivati tanti tifosi pronti a sostenere la squadra e a sperare nell’impresa. Nel frattempo, alcuni si sono lasciato andari un po’ troppo. Come scrive Repubblica, un centinaio di tifosi ha palesato la sua nostalgia per il nazi-fascismo.

Il coro dei laziali nella storica birreria di Hitler: “Duce, Duce”

Scrive Repubblica:

“Un centinaio ieri notte si sono ritrovati nel salone dello storico birrificio Hofbräuhaus, fondato 1589 dal duca Guglielmo V, dove Hitler nel 1920 tenne uno dei suoi primi comizi, enunciando i 25 punti del programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. I supporter biancazzurri, dopo aver intonato cori di incitamento alla squadra, si sono concessi un altro grande classico, il “Me ne frego” da stadio. “Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man”. Il coro si chiude con il grido “Duce, Duce”, ripetuto più volte e accompagnato dai saluti romani. L’episodio segue lo striscione esposto allo stadio nel corso della partita d’andata, vinta per 1 a 0 proprio dalla Lazio. “L’unica cosa che vi invidiamo: la birreria”. Il riferimento, per nulla velato, era quello della birreria del Putsch nazista di Monaco, il tentato colpo di Stato organizzato da Adolf Hitler nel 1923“.

L’Anpi denuncia la Curva Nord della Lazio per i cori antisemiti nel derby (28 marzo 2023)

Non accennano a placarsi le polemiche e l’indignazione per gli episodi di razzismo e i cori antisemiti registrati allo stadio Olimpico lo scorso 19 marzo durante il derby tra la Lazio e la Roma. Ieri l’Anpi (l’associazione nazionale partigiani italiani) con il suo presidente, Gianfranco Pagliarulo, assistito dall’avvocato Emilio Ricci, ha depositato infatti una denuncia-querela al Tribunale capitolino. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Nei confronti di tutti i soggetti che in data 19 marzo 2023 si trovavano nella curva Nord dello stadio Olimpico e che hanno preso parte ai cori antisemiti, dei quali si chiede l’identificazione, per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’articolo 604- bis del codice penale e per tutti i reati che l’Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti esposti».

ilnapolista © riproduzione riservata