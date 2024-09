Tifosi della Roma provocano disordini in volo e all’aeroporto di Londra li aspetta la polizia (Gazzetta)

Stasera Brighton-Roma. Un gruppo di cinque o sei tifosi è stato prelevato e fermato dalle forze dell’ordine per aver causato problemi durante il volo

C’è grande attesa per la sfida di questa sera della Roma di De Rossi contro il Brighton. Molti tifosi giallorossi sono arrivati già ieri sera, causando però qualche problema nella capitale britannica come riporta la Gazzetta dello Sport

“Fermato ieri notte all’aeroporto di Londra Stansted un gruppo di tifosi della Roma, cinque o sei, a causa dei disordini provocati durante il volo che li ha portati dalla Capitale alla city londinese, da cui poi avrebbero dovuto raggiungere oggi la città di Brighton con il treno. Ad aspettare il gruppo di tifosi romanisti all’arrivo a Londra c’erano direttamente le volanti della polizia inglese alla pista d’atterraggio dell’aereo, con le forze dell’ordine che hanno così prelevato i facinorosi per portarli in caserma, dove, in stato di fermo, sono stati schedati”.

Dopo i due inglesi accoltellati nella Capitale la scorsa settimana, tra le autorità c’è massima allerta per la partita di questa sera ed è per questo che ad attendere i tifosi a Stansted c’erano le volanti delle forze dell’ordine.

Alla vigilia della gara di andata infatti due tifosi inglesi, in trasferta per assistere alla gara, erano stati rapinati e accoltellati poco dopo la mezzanotte da un gruppo di sette persone in via Cavour. I malviventi erano riusciti a portare via i marsupi che contenevano gli effetti personali delle vittime di 27 e 28 anni. Per sfuggire alla furia degli aggressori, che li hanno feriti con un coltello alle gambe, i due si sono rifugiati in un ristorante in via di Monte Polacco, dove il titolare ha chiamato la polizia.

