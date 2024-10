Brancaccio: «Noi tennisti siamo stufi di ricever minacce e insulti da chi scommette sui nostri match»

A Repubblica il tennista vittima degli scommettitori a Napoli: «Minacce di morte, anche ai familiari e questo è intollerabile e inaudito»

Raul Brancaccio, 26 anni, è il volto nuovo del tennis italiano ma per vicende tristi. È il tennista campano (di Torre del Greco) che al torneo di Napoli si è ritrovato parte del pubblico contro, lo hanno riempito di insulti perché avevano scommesso contro di lui. Ha finito col perdere col francese Herbert dopo aver avuto sette match-point. Ha pubblicato un suo sfogo su Facebook e oggi Repubblica lo ha intervistato. Ripercorre la vicenda e poi dichiara che quel che è successo a lui succede a tanti altri tennisti.

Racconta quel che gli è successo l’altra sera a Napoli.

«Una marea di insulti minacciosi, di parole irripetibili, di urla scomposte ad ogni punto. E tutto contro di me. A Napoli, praticamente in casa mia, ho capito subito cosa stava succedendo. È stato un inferno, non esagero».

«Posso dire senza tema di smentita che noi tennisti siamo stanchi di ricevere minacce ogni giorno per colpa di questa gente che scommette sul game, sul punto, sul risultato, sul punteggio, sul servizio, sui game, sul numero dei punti fatti in un set, su quello totale, su tutto insomma e lo fa praticamente in diretta mentre assiste alla gara in corso in tribuna, con i telefonini, cosa che è assolutamente vietata. Non si può fare e invece si fa. Questo è uno sport di signori così diventa altro, devo ripetermi».

Come arrivano le minacce?

«Sui social. Sia se vinci sia se perdi, non cambia. Dipende se hanno scommesso sul tuo successo o sulla tua sconfitta. Minacce di morte, anche ai familiari e questo per me è insopportabile, intollerabile e inaudito».



Le ha denunciate le minacce?

Brancaccio: «Certo, tutti le denunciamo ma non succede nulla, anche perché si nascondono tutti dietro nickname e immagino ci voglia una indagine lunga e approfondita per stanarli».



Dopo il suo post che reazioni ha avuto?

«Tanta, tantissima solidarietà».



In particolare?

«Mi ha fatto un gran piacere il messaggio di Matteo Berrettini. Mi ha consolato per la sconfitta scrivendomi che anche a lui è successo addirittura di non sfruttare ben 12 match point e mi ha invitato ad andare avanti e a non badare a quella gente che mi urlava contro perché col tennis non c’entra nulla. Ma l’Atp deve muoversi».

