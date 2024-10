Bobby Solo: «Olghina di Robilant sapeva far l’amore, mi consumava, pesavo 55 chili» (Corsera)

Al Festival cantò in playback e fece scandalo. «Rimasi senza voce».

La sera prima era stato al night con Little Tony. «Fino alle quattro del mattino, ballai con le entraineuse, avevo 18 anni, le donne fino ad allora le avevo viste solo in foto. Ma la verità era che ebbi una crisi di panico. Ero timido e insicuro. Avevo ascoltato le prove di Paul Anka e al suo confronto mi sentivo una nullità. E pure i miei discografici mi trattavano come un disgraziato, confinato in una cameretta nel sottoscala dell’hotel Royal, senza bagno. Dopo la prima serata però – e 350 mila ordini del disco – fui promosso alla suite. Vendette 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 nel mondo».

I suoi racconti sulle auto e le donne sono epici. In tre anni cambiò 47 auto