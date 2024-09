Barcellona-Napoli, scontri tra i tifosi e le forze dell’ordine VIDEO

Prima del fischio d’inizio alcuni tifosi partenopei senza biglietto hanno sfondato un cancello e lanciato fumogeni

Barcellona-Napoli era stata dichiarata partita ad alto rischio dal Ministero dell’Interno spagnolo e non ha deluso le aspettative. Prima dell’inizo del match di Champions infatti ci sono stati alcuni incidenti con lancio di razzi. Un cancello sfondato. Cariche della polizia. Scontri tra agenti e tifosi.

Le informazioni che rimbalzano dalla Spagna parlano di incidenti allo stadio di Montjuïc e del tentativo da parte di un folto gruppo di tifosi catalani che hanno provato a forzare la recinzione all’esterno dell’impianto per guadagnare così un accesso alla struttura. Ci sono stati momenti di tensione almeno fino a quando l’intervento della polizia non ha disperso la folla e messo in fuga i più facinorosi prima che la situazione divenisse incontrollabile.

Le preoccupazioni prima della gara erano legate invece alla “massiccia presenza di tifosi della squadra partenopea. Bisognerà controllare anche chi non ha il biglietto“. A questo si aggiunge che il Napoli ha un gruppo di tifosi radicali che in passato che ha preso parte a molti scontri. La scorsa stagione ci furono gravi scontri con i tifosi dell’Eintracht Francoforte in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League tra le due squadre nella città partenopea.

“Dovremo vedere – il concetto espresso nella nota – anche chi si muove senza biglietto. A questo si aggiunge che il Napoli ha tra i suoi tifosi un gruppo radicale che ha una storia di incidenti. La scorsa stagione, senza andare oltre, ci furono gravi scontri con i tifosi dell’Eintracht Francoforte in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League tra i due club nella città partenopea”.

