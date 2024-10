Bagnaia e lo scontro con Marquez: «Non ci saranno conseguenze, si poteva fare poco»

A Sky Sport: «È quel che mi aspettavo. Ci sono situazioni e situazioni. Sono deluso, ci è mancato qualcosa in gara»

Bagnaia e l’incidente con Marquez: «Non ci saranno conseguenze, si poteva fare poco».

Pecco Bagnaia a Sky Sport dopo essere stato alla direzione gara per l’incidente con Marc Marquez, sono caduti entrambi a terra.

«Non ci saranno azioni né conseguenze, mi aspettavo questo. Ci sono situazioni e situazioni, in questa si poteva fare poco. È giusta questa conclusione. Ci mancava solo che le prendessi io».

Hai avuto difficoltà dopo la partenza?

«Sono partito bene ma ho scelto la linea sbagliata, ho chiuso troppo presto e invece avrei dovuto essere all’esterno. Volevo passare Enea Bastianini perché lo vedevo in difficoltà. Poi però ho cominciato ad accusare il grip dietro, perdevo un poco, non siamo riusciti a trovare una soluzione. Sicuramente è un peccato, avevamo tutto il potenziale per stare davanti, non siamo riusciti a capitalizzare. Sì, sono deluso. Un conto è quando cadi per colpa tua, sei deluso e ti girano. Abbiamo lavorato al massimo per fare il possibile però ci è mancato qualcosa in gara. Mi dispiace particolarmente perché fino stamattina era tutto a posto».

«Ho guardato solo le pressioni delle gomme, ma non è legato a quello il calo. Facevo fatica, non sono riuscito a essere veloce come avrei voluto».

ilnapolista © riproduzione riservata