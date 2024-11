Ziliani lancia il concorso: “Indovina la squadra italiana dopata di cui parlano Gary Neville e Roy Keane”

“Mentre i media italiani si stracciano le vesti e parlano di accuse shock cadute dal cielo, basterebbe un piccolo ripasso a fatti e processi”

Su X Ziliani lancia il concorso: “Indovina la squadra dopata di cui parlano Gary Neville e Roy Keane”.

Mentre i media italiani si stracciano le vesti e parlano di accuse shock cadute dal cielo, un piccolo ripasso a fatti e processi accaduti a fine anni 90 e inizio 2000 e una sbirciatina… pic.twitter.com/xHnM05yZEl — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 9, 2024

Scrive Ziliani:

Domanda semplice semplice: se un famoso calciatore inglese, anzi due, parlando della propria carriera raccontassero di aver giocato in molti prestigiosi club di grandi città europee e dicessero di aver conservato un fantastico ricordo di una città in particolare, una in cui c’erano un Colosseo romano e le catacombe, la più grande e incredibile opera firmata da Michelangelo Buonarroti, la residenza del Papa, colli meravigliosi, cibo squisito e il mare a due passi, fareste fatica a indovinare di quale città si tratti? Come dite? Vi sto prendendo in giro perchè a chiunque è chiaro che si stia parlando di Roma? Avete ragione, e chiedo scusa. Lo indovinerebbe anche un bambino…

Correda il suo tweet con le foto di Juventus-Manchester United, Lippi e Ferguson, oltre a una pagina della Gazzetta sul processo doping alla Juve e la prescrizione dei reati di doping.

Accuse pesanti al calcio italiano da parte di due ex grandi campioni del Manchester United di Alex Ferguson campione d’Europa nel 1999, ovvero Gary Neville e Roy Keane.

Neville: “Penso che ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite. Una volta sono uscito dal campo contro una squadra italiana e mi dicevo: “Mi dispiace, ma c’è qualcosa che non va”. E so che anche un altro paio di ragazzi la pensava come me. Non posso fare nomi o accusare gente, ma quando ti guardi indietro e vedi cosa è uscito fuori con i medici in altri sport…”

Replica Keane: “Io contro alcune squadre mi consumavo, uscivo distrutto. Poi guardavo gli avversari… un paio di club italiani…e loro sembrava non avessero neanche giocato la partita”.

Pe la cronaca, cinque sono le squadre italiane che i Reds Devils affrontarono in quegli anni in Europa: Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio e Milan.

