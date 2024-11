Zielinski potrebbe aver giocato l’ultima partita con il Napoli domenica scorsa (Gazzetta)

Il polacco non è fuori rosa, ma verrà utilizzato solo in casi di emergenza. L’Inter ha avvisato il Napoli tramite pec: Zielinski sarà nerazzurro da luglio

La rottura tra Zielinski e il Napoli è ormai sotto gli occhi di tutti. Il polacco, che è stato escluso dalla lista Champions, a luglio saluterà la squadra dove è stato per otto anni e andrà all’Inter.

Zielinski giocherà poco anche in campionato, ormai il centrocampista è escluso dal progetto.

Zielinski in campo solo in caso di emergenza

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Piotr Zielinski potrebbe aver giocato domenica scorsa la sua ultima partita con il Napoli. Finito fuori dalla lista Champions, il polacco non è fuori rosa perché può essere utilizzato in campionato, ma – probabilmente – solo in casi di emergenza. L’Inter, intanto, ha avvisato il Napoli tramite pec: il giocatore diventerà nerazzurro dal prossimo primo luglio”.

Mazzarri torna al 4-3-3, col Verona prevendita tiepida (Corsport)

Mazzarri torna al 4-3-3, col Verona prevendita tiepida. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli in settimana ha lavorato per avere una doppia identità, ha provato moduli diversi, soluzioni alternative, ma oggi, alle ore 15, in un Maradona dai numeri della prevendita tiepidi per comprensibili motivi, si dovrebbe tornare al passato.

Linea a quattro e un centrocampista in più per alzare il baricentro e avvicinarsi all’altra porta risolvendo il problema del gol o semplicemente del tiro a porta. Con i rinforzi: Mazzarri ritroverà Kvaratskhelia e Simeone, squalificati contro la Lazio, e a loro si unirà il jolly Traore, che verrà convocato per la prima volta e che potrebbe anche debuttare nei minuti finali.

Mazzarri ritrova Anguissa, il perno del centrocampo sconfitto in Coppa d’Africa dal compagno Osimhen. E’ rientrato in settimana, ha svolto diversi allenamenti in gruppo, sta bene e sarà in campo dal primo minuto. L’allenatore del Napoli riabbraccia anche Cajuste, altro assente di lusso contro la Lazio, risorsa preziosa per riaffidare al 4-3-3 le sorti della squadra. Il modulo dello scudetto manca dalla gara contro la Salernitana.

Davanti, Simeone Politano e Kvaratskhelia.

ilnapolista © riproduzione riservata