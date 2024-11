Simeone: «Guarderò il derby d’Italia in tv e il derby di Madrid sull’iPad»

A Dazn: «Con Kvara vicino è più facile per me muovermi nello spazio. Con lui largo devo aspettare che succeda qualcosa sull’esterno»

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Verona. Il Cholito ha analizzato la vittoria e la situazione del Napoli.

Le parole di Simeone

«Mi ricordo di Coppola (intervistato prima di Simeone, ndr), quando veniva dalla primavera. Aveva la mentalità giusta, molto cattivo sugli attaccanti. Questa cose piace molto a un allenatore. Lui ha fame e gli faccio i complimenti, un calciatore che ha tanto da fare ancora».

Sensazione di partita stregata

«Secondo me abbiamo fatto una partita giusta, è mancato il gol nel primo tempo e nei primi minuti del secondo. Abbiamo sempre creduto in questi 90 minuti, siamo stati sempre con la testa giusta e siamo stati cattivi in fase offensiva. A volte fai fatica e l’1-0 ti rende le cose difficili. Siamo stati tranquilli però e abbiamo ritrovato la strada».

Com’è giocare con Kvara più largo o più vicino a te?

«Con un calciatore vicino a me è più facile per me muovermi nello spazio. Attaccando la profondità, posso creare spazio a chi c’è con me. Mi può aiutare tantissimo, chiaro che con qualcuno più vicino puoi attaccare maggiormente la profondità. Sull’esterno devi aspettare che si risolva la situazione sull’esterno e poi scegliere se attaccare il primo palo o l’area».

Come si ricostruisce l’atmosfera della passata stagione?

«Con i risultati, con la voglia di stare insieme e di vincere. Credo che anche un partita come contro la Salernitana ci dà quella energia e la voglia di ripartire. Partite dove vinci all’ultimo ti fanno ritrovare quella energie. Tutti gli anni sono diversi, non si può stravincere sempre. Quando trovi delle difficoltà è importante mantenere la calma. Partire da momenti dove trovi le vittorie nonostante la sofferenza, un compagno che si butta per la squadra trasmette tantissimo. Si riparte da qui, dalla gente che vuole vincere e attraverso le difficoltà si può andare avanti».

Simeone parla con il Cholo?

«Abbiamo parlato dell’Inter. Mi chiede tanto, gli piace molto come squadra. Scambiamo qualche pensiero sull’Inter o sul Barcellona. Parliamo sempre di calcio. Quale derby questa sera? Sono due partite molto belle, cercheremo di avere un iPad e una tv vicino per vederle entrambe».

Sulla partita con il Milan di settimana prossima:

«Il mio gol dell’anno scorso contro il Milan? È stato un anno pazzesco, quel gol per me è stato molto importante, ci ha portato questa coppa che aspettavamo da tempo e sono contento di quello che ho fatto. Settimana prossima sarà una partita speciale ma molto importante, non per quello che è successo l’anno scorso ma per continuare su questa strada».

