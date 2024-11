Roma, il fondo Pif potrebbe diventare socio dei Friedkin (Repubblica)

Chi ha bussato alla porta dei Friedkin vuole il 100% delle azioni. Interessato anche un consigliere della Corte saudita. Bisogna solo stabilire quale sia il prezzo della Roma

Repubblica è sicura. La Roma è in vendita. Il quotidiano ha ricostruito i movimenti di alcuni uomini chiave della società, a partire dagli stessi Friedkin. Lo sguardo della proprietà americana è rivolto verso l’Arabia Saudita. I contatti tra la Roma e gli Arabi sono già avviati per via della sponsorship con Riyadh Season. Da settimane, gli indizi portano a stabilire che l’unico ostacolo in questo momento è la quotazione del club. Se si dovesse trovare il prezzo giusto, la Roma potrebbe avere un nuovo proprietario.

Il concreto interesse del Fondo Pif e il ruolo di Turki Alalshikh

“Si mormora di una trattativa avviata – ma non ancora definita – tra gli arabi e i Friedkin per la cessione della società. Martedì il capo dell’area legale dei giallorossi era a Riyad, nella Capitale del regno Saudita. Si discuteva dello sponsor, Riyadh Season, stampato sul petto dei giallorossi? Il contratto è stato definito già lo scorso autunno“. Solo indizi che si susseguono uno dopo l’altro.

Un altro indizio porta a Eric Williamson, uomo di fiducia dei Friedkin, che a Roma viene chiamato solo per questioni importanti. “Williamson si muove dagli States solo per le grandi occasioni. Per cacciare José Mourinho, tanto per dire. Due sono i nomi che circolano con una certa insistenza, il fondo Pif” e “il nome di sua Eccellenza Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita“.

Alalshikh è uno dei consiglieri della Corte saudita e con lo sponsor sulle maglie della Roma, Riyadh Season, ha già respirato l’aria di Trigoria. Per un eventuale acquisizione della Roma, Alalshikh farebbe ricorso alle proprie finanze.

“I Friedkin avrebbero gradito una partnership araba. Rimanendo, però, al timone della società. Ma chi si è spinto a bussare alla porta di Dan e Ryan ha altri piani: l’obiettivo è mettere le mani sul 100% delle azioni. E, visto che tutto ha un prezzo, bisogna solo stabilire quale sia quello della Roma“.

I sauditi vogliono acquistare la Roma. La valutazione dei Friedkin è 1 miliardo (CorSport) (1 maggio 2023)

In casa Roma si respira aria saudita. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i Friedkin stanno verificando la concretezza di un’offerta arrivata da un gruppo saudita.

“Tra faccendieri dal passato discutibile, manager molto potenti e tanti, tantissimi soldi i Friedkin stanno cercando di verificare la concretezza di un’off erta ipotizzata da un gruppo saudita. Si parla di un appuntamento fissato per dopodomani, mentre la squadra sarà impegnata a Monza. Le parti si potrebbero incontrare, se non interverranno impedimenti, in località top secret. Se poi sarà una chiacchierata senza costrutto lo scopriremo più avanti. Di sicuro qualcosa di molto serio si muove”.

