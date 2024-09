Red Bull spaccata: duro scontro tra Horner e il padre di Verstappen (CorSera)

Questo sarebbe il motivo di certi atteggiamenti freddi di Max di fronte al suo capo messo sotto inchiesta e poi scagionato

Il Corriere della Sera scrive di un aspro scontro tra Christian Horner, team principal Red Bull, e Jos Verstappen, papà del campione del mondo in carica. Questo sarebbe il motivo di un atteggiamento freddo del pilota olandese nei confronti del suo capo, appena uscito indenne dall’inchiesta per comportamenti inappropriati verso una sua collaboratrice.

Horners salvato dagli azionisti di maggioranza della Red Bull

Scrive il Corriere della Sera:

“Oggi dal muretto il boss inglese guiderà la corsa di Max Verstappen al quarto Mondiale piloti consecutivo, puntando anche al tris filato nei costruttori con l’apporto di Perez. Ma dovrà continuare a guardarsi le spalle dai nemici che ha intorno, la sensazione infatti è che questa storia, che ha generato profondo imbarazzo nelle alte sfere della F1 e negli Usa, con l’intervento dell’ad della Ford, Jim Farley, possa essere soltanto all’inizio. A salvare Horner sarebbe stato l’intervento degli azionisti di maggioranza, la famiglia Yoovidhya che detiene il 51% della Red Bull. Dall’altra parte gli «austriaci» con il 49%, capitanati da Mark Mateschitz. Raccontano che l’erede del cofondatore dell’energy drink vorrebbe avere un maggiore spazio di manovra. Ma lo scontro più aspro si sarebbe consumato fra Horner e Jos Verstappen, e questo spiegherebbe certi atteggiamenti freddi di Max di fronte al suo capo messo sotto inchiesta“.

Horner conosce troppi segreti, perciò la Red Bull lo ha scagionato dalle accuse di molestie

Horner conosce troppi segreti, perciò la Red Bull lo ha scagionato dalle accuse di molestie. Lo scrive il quotidiano Libero.

Chris Horner, a suo tempo denunciato e messo sotto accusa da una dipendente per “comportamenti inappropriati”, è stato completamente scagionato. Molti pensavano e speravano in un licenziamento in tronco del marito della ex Spice Girl Gery Halliwell, a partire dal collega in McLaren, Zak Brown, sino alla stessa Liberty Media. Nessuno aveva scommesso un penny su un esito favorevole a Horner ma la Red Bull l’ha assolto e ha ufficializzato il contrario. La spiegazione di questo sorprendente finale di partita è un’altra, è politica al limite dello spionaggio industriale: Chris Horner non poteva essere fatto fuori dalla Red Bull semplicemente perché è a conoscenza di troppi segreti tecnici del team campione del mondo.

ilnapolista © riproduzione riservata