Raspadori con Mazzarri non gioca quasi mai, il Napoli è la squadra giusta per lui? (Gazzetta)

Con Garcia ha vissuto il suo momento migliore, giocava con continuità. Non segna dal 4 novembre e senza Osimhen è stato solo due volte titolare

Raspadori con Mazzarri non gioca quasi mai, il Napoli è la squadra giusta per lui? A chiederselo è la Gazzetta dello Sport che scrive:

Dall’inizio del nuovo anno, senza il nigeriano, l’azzurro è stato titolare soltanto due volte sue sei: con il Torino nel disastroso 3-0, un tracollo cominciato da un’enorme occasione mancata da lui; e nello sterile 0-0 contro la Lazio, ma perché anche il Cholito era squalificato. In altre quattro gare (Salernitana, Fiorentina, Inter e appunto Verona), subentri o panchina.

Pochi gol Raspadori non segna dal 4 novembre (alla Salernitana), ha avuto il momento migliore in questa stagione tra settembre e quella gara di Salerno, quando ancora comandava Rudi Garcia: 4 gol e due assist. Con l’allenatore francese sembrava arrivato un impiego più continuo: lo aveva chiesto il presidente in estate; Garcia nel suo breve regno lo ha utilizzato praticamente quanto Luciano Spalletti nell’intera scorsa annata (935 minuti), ma facendogli cambiare più ruoli: da esterno destro o sinistro, a trequartista o seconda punta, anche qualche scena a centrocampo. Ma va ricordato che i 5 gol in due stagioni di Champions ( quattro nel ‘ 22- 23 più quello di ottobre all’Union) sono arrivati quando era nella sua casella preferita: numero 9.

Nel Napoli ha poco spazio e ogni allenatore ha una scusa per togliersi dagli impacci. Il dubbio se sia capitato nella squadra giusta per le sue caratteristiche cresce.

L’elogio a Raspadori firmato De Zerbi.

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rilasciato una lunga intervista a “Cronache di spogliatoio”. Il tecnico italiano ha parlato anche di Giacomo Raspadori, definendolo il suo 9 ideale.

«Rispetto al Raspadori che avevo io, lo vedo forte, lo vedo con grande affetto. Ha iniziato nel 2018 ad allenarsi con me, era un ragazzino di 18 anni, un ragazzo educato, bravo. È il mio 9 ideale».

«Per me è un 9 si, assolutamente. È un bravissimo ragazzo, mi piacerebbe averlo di nuovo in futuro. Lo vedo maturato, più sicuro di sé, più scaltro, il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere».

