Per As il gol del Napoli era regolare: “Inigo ingenuo. È caduto nella trappola di Osimhen”

In Spagna c’è rammarico per il risultato del Barcellona in Champions. Ieri sera l’1-1 contro il Napoli è stato percepito come una sconfitta. La squadra di Xavi era in vantaggio, poi al 76′ il lampo di Osimhen. Iñigo Martínez tenta l’anticipo su un pallone diretto al nigeriano nel cuore dell’area ma sbaglia, Victor si libera di lui e con il destro fulmina ter Stegen.

Questa è la lettura dell’azione che però in Spagna a provcato un acceso dibattito. Per Sport (vicino al Barcellona) era fallo netto dell’attaccante del Napoli, per As (vicino al Real Madrid) il difensore blaugrana è stato ingenuo ed è caduto nella nella trappola di Osimhen.

Scrive As:

“Xavi ha optato per il difensore centrale dell’Ondarroa per valorizzare la sua esperienza e non esporre Pau Cubarsí in una partita così importante. E, curiosamente, Iñigo, difensore centrale solitamente affidabile, è stato ingenuo nell’azione decisiva della partita. L’ex giocatore dell’Athletic ha provato ad anticipare Osimhen, che ha giocato magistralmente con il corpo. L’azione si conclude con Iñigo a terra e il nigeriano che batte facilmente Ter Stegen. Iñigo , frustrato, ha protestato per un fallo ed è stato anche ammonito per proteste. Ma nessun replay gli dava ragione. Era un’azione in cui il basco è rimasto vittima della sua voglia di intervenire”

Da quel momento, Iñigo si è innervosito: “Sapeva di essersi esposto troppo nell’azione del pareggio del Napoli, anche se nel colloquio di fine partita con Osimhen sembrava convinto che la sua richiesta di fallo fosse legittima. Cubarsí , nel frattempo, a 17 anni ha capito tante cose delle serate di Champions League. Per esempio che a volte l’esperienza non basta“.

Ieri Osimhen ha salvato il Napoli segnando il gol del pareggio al 75′, impedendo al Barcellona di fare un passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale in Champions League. Il gol ha suscitato però diverse polemiche in Spagna, in quanto alcuni ritengono che per segnare Osimhen abbia fatto prima fallo su Inigo Martinez, difensore blaugrana.

Il Barcellona ha pareggiato contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Barça era andato in vantaggio con un gol di Lewandowski e gli italiani hanno pareggiato con un gol di Osimhen in cui Iñigo Martínez ha subito un flagrante fallo da parte del nigeriano.

In un’immagine da dietro la porta si può vedere chiaramente come Osimhen spinge e sgambetta Iñigo Martínez, impedendogli di contendersi la palla. L’attaccante del Napoli ha avuto vita facilissima a segnare dopo aver atterrato il centrale blaugrana.

a cosa più inspiegabile è che il Var non ha analizzato l’azione quando ha tutte le immagini per giudicare le giocate. L’inquadratura di una delle telecamere della partita non lascia dubbi sul fallo su Iñigo Martínez.

