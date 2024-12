“Sport” attacca Osimhen, gol irregolare, “spinge e sgambetta Iñigo Martínez”

La cosa più inspiegabile è che il Var non ha analizzato l’azione quando ha tutte le immagini per giudicare le giocate.

Ieri Osimhen ha salvato il Napoli segnando il gol del pareggio al 75′, impedendo al Barcellona di fare un passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale in Champions League. Il gol ha suscitato però diverse polemiche in Spagna, in quanto alcuni ritengono che per segnare Osimhen abbia fatto prima fallo su Inigo Martinez, difensore blaugrana.

Il gol di Osimhen irregolare per fallo su Inigo Martinez

Sport scrive:

Il Barcellona ha pareggiato contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Barça era andato in vantaggio con un gol di Lewandowski e gli italiani hanno pareggiato con un gol di Osimhen in cui Iñigo Martínez ha subito un flagrante fallo da parte del nigeriano.

In un’immagine da dietro la porta si può vedere chiaramente come Osimhen spinge e sgambetta Iñigo Martínez, impedendogli di contendersi la palla. L’attaccante del Napoli ha avuto vita facilissima a segnare dopo aver atterrato il centrale blaugrana.

Inspiegabile il mancato intervento del Var

La cosa più inspiegabile è che il Var non ha analizzato l’azione quando ha tutte le immagini per giudicare le giocate. L’inquadratura di una delle telecamere della partita non lascia dubbi sul fallo su Iñigo Martínez.

Il pareggio tra Napoli e Barcellona si presta a mutevoli e parziali letture. Quelle della stampa catalana vanno ovviamente tutte in un senso, ben riassunto dall’editoriale di Santi Nolla sul Mundo Deportivo: “Il Barça è stato di gran lunga superiore al Napoli. Ma ha avuto poca fortuna. Nell’unico tiro in porta, nell’unica occasione per gli azzurri, Osimhen ha segnato un pareggio ingiusto”.

