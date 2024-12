Osimhen ci sarà col Genoa (Sky)

L’attaccante del Napoli si allenerà domani mattina e se non ci saranno controindicazioni dallo staff medico, Mazzarri lo convocherà sabato

Victor Osimhen è davvero un jolly. Questa mattina, quando era atteso a Napoli dopo la parentesi di Coppa d’Africa, il suo arrivo si è fatto attendere ancora per una mancata coincidenza dei voli aerei. A quel punto la macchina organizzativa del club azzurro si è messa in moto per cercare di far rientrare al più presto la sua stella, ma c’erano davvero poche speranze di poterlo vedere in campo per la sfida contro il Genoa. Osimhen deve smaltire infatti non solo il lungo volo di rientro da Laghos che è stato tra l’altro un po’ rocambolesco, ma anche i problemi che si porta dietro dalla Coppa d’Africa e che non gli hanno neanche permesso di festeggiare con la Nazionale.

Osimhen ci sarà col Genoa

Il centravanti, reduce dalla sconfitta nella finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, è atterrato questa sera a Capodichino e secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di Sky Sport, domattina si allenerà con il resto della squadra agli ordini di mister Walter Mazzarri che, a meno di imprevisti dopo le dovute verifiche delle sue condizioni fisiche, lo convocherà per l’incontro di sabato pomeriggio contro il Genoa in programma alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Potrebbe partire dalla panchina, ma non è escluso il suo utilizzo dal primo minuto.

