Napoli, si ferma Politano: ha svolto lavoro personalizzato

Con lui anche Zielinski. Ritornano parzialmente in gruppo Meret e Olivera. Domenica a San Siro si gioca Milan-Napoli

Il Napoli prepara il match di domenica sera contro il Milan di Pioli. Mazzarri al lavoro a Castel Volturno con quasi tutto il gruppo a disposizione. Manca ovviamente Osimhen, Zielinski ha lavorato ancora a parte. Il tecnico azzurro perde un’altra pedina: Politano oggi si è allenato a parte.

Le buone notizie riguardano Olivera e Meret che pian piano recuperano la condizione. Oggi hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e poi hanno completato il lavoro sul campo a parte.

Il report dell’allenamento odierno

Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Zielinski e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Olivera e Meret prima parte di seduta in gruppo e seconda parte di allenamento personalizzato in campo”.

All’andata il Napoli ha pareggiato 2-2

Il Napoli ha la gioia di chi è uscito dalla rianimazione e manca il colpaccio finale (Napoli-Milan 2-2) (29 ottobre)

Finisce con Kvaratskhelia che ha sul sinistro il pallone della vittoria. Calcia di sinistro ma su Maignan che respinge. Sarebbe stata una vittoria epica, persino in dieci uomini vista l’espulsione all’89esimo di Natan. Una rimonta da raccontare. E invece finisce 2-2 e in fondo sia Napoli che Milan hanno evitato una sconfitta che avrebbe creato non pochi problemi a entrambe. Menzione speciale per Reijnders che nel primo tempo si divora due gol ed evita il tracollo. E anche per Pioli e le sue sostituzioni.

ilnapolista © riproduzione riservata