Napoli, Mazzarri recupera tutti: Politano, Zielinski, Meret e Olivera in gruppo

Il report dell’allenamento. Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto anche una seconda parte con lavoro personalizzato in campo

Il Napoli continua la preparazione per la partita di domenica sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Mazzarri ritrova Politano, ristabilito dopo gli acciacchi di ieri. Hanno lavorato in gruppo anche Zielinski, Meret e Olivera. Gli stessi poi hanno svolto una seconda parte di allenamento con lavoro personalizzato in campo.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata.

La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico tattico. In chiusura di seduta il gruppo ha disputato una partitina in famiglia. Politano si è allenato con la squadra. Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte con lavoro personalizzato in campo”.

Napoli, si ferma Politano: ha svolto lavoro personalizzato

Il Napoli prepara il match di domenica sera contro il Milan di Pioli. Mazzarri al lavoro a Castel Volturno con quasi tutto il gruppo a disposizione. Manca ovviamente Osimhen, Zielinski ha lavorato ancora a parte. Il tecnico azzurro perde un’altra pedina: Politano oggi si è allenato a parte.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Zielinski e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Olivera e Meret prima parte di seduta in gruppo e seconda parte di allenamento personalizzato in campo”.

Mazzarri adesso cerca maggiore qualità nel gioco (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli. In collegamento, Francesco Modugno, parla della conferenza di ieri di De Laurentiis e del futuro di Mazzarri. Poi anche la condizione del Napoli che ha ritrovato solidità in difesa ma che adesso deve anche ritrovare i gol dei suoi attaccanti.

«De Laurentiis ha definito in conferenza Mazzarri come uno di famiglia. È arrivato al capezzale di un Napoli malato. I 100 minuti di conferenza stampa di ieri De Laurentiis li ha voluti offrire alla gente, desiderosa di conoscere un percorso difficile, controverso. Un percorso fatto di tanti passaggi segnati dagli allenatori e dalle scelte fatte e subite. L’altra scelta è quella di Mazzarri che dà segnali incoraggianti. Conta il campo che racconta come nelle ultime cinque Mazzarri ne ha vinte tre, ha pareggiato contro la Lazio e perso contro l’Inter in Supercoppa. Il Napoli ha ritrovato solidità e compattezza. Ora sta cercando maggiore qualità nel gioco, inserendo i giocatori arrivati dal mercato».

