Napoli, Mazzarri non è riuscito nemmeno a dare solidità e Simeone si è perso

Le pagelle da Gazzetta e CorSport. Mazzarri 5, il Cholito 4,5. Tra i peggiori anche Natan e Politano. Il migliore è Ngonge, 7,5

Napoli ancora deludente. Ha faticato con Salernitana, Verona e ieri contro il Genoa. Tutte giocate dentro le mura amiche del Maradona, tra l’altro. Ieri ha agguantato il paraggio contro la squadra di Gilardino in extremis dopo una prestazione a dir poco deludente della squadra. Le pagelle da Gazzetta e dal Corriere dello Sport. Qui le pagelle del Napolista.

Gazzetta: il peggiore del Napoli è Simeone, Mazzarri si becca un 5

La Gazzetta boccia quasi tutta la squadra del Napoli. Il peggiore è il Cholito.

Mazzarri è insufficiente, 5: “Dice di non avere la bacchetta magica. Ma in tre mesi non è riuscito nemmeno a dare un po’ di solidità a una squadra che spesso va in svantaggio e prende quasi sempre gol. Il pari è generoso”.

Ngonge il migliore. 7: “Il gol premia il modo in cui entra in campo, con la voglia di incidere. Tira

da fuori, cerca il dribbling, va anche a riempire l’area e si fa trovare pronto al novantesimo con la non semplice girata“.

Il peggiore per la rosea è Simeone che in pagella prende 4,5: “Tocca 17 palloni in 75 minuti e il

più invitante lo liscia: non sarà soltanto colpa sua, ma non si vede proprio mai“.

Corriere dello Sport: a Simeone, si aggiungono Natan e Politano. Tutti e tre 4,5

Il Corriere dello Sport boccia senza mezza termini quasi tutti. Nel Napoli si salvano Kvara, Lindstrom, Ngonge e Rrahmani.

Mazzarri 5: “È un calcio che sa di niente, 10 minuti di reminiscenze e poi vuoti d’aria dentro vari moduli (?) che testimoniano la chiusura d’un tempo. I numeri sono impietosi e la classifica è l’unica statistica che vale“.

Natan 4,5: “Entra e spalanca la voragine nella quale il Genoa si catapulta per andarsene in vantaggio. Errore elementare, di lettura, che orienta la ripresa e la gara. Mazzocchi 5,5 Ci prova, con il coraggio e magari pure con un pizzico di esagerazioni. E’ lo stress di prestazione. Poi implode”.

Simeone 4,5: “Il centravanti di una volta s’è eclissato: non attacca l’area, non sente la posizione, non la trova. Si è intristito“.

Politano 4,5: “Non una giocata che induca ad incoraggiarlo. È in una giornata che vanno saltate con un dribbling, se solo ci fosse“.

