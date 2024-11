Napoli, la posizione di Mazzarri non è a rischio (Sky)

Ma c’è ancora molto lavoro da fare. I numeri sono negativi: la squadra ha fatto 1 punto sui 15 disponibili nelle ultime 5 trasferte

La sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan segna un’altra statistica negativa per la squadra di Walter Mazzarri, che non riesce a sbloccarsi in trasferta.

Napoli, numeri negativi in trasferta

Le parole di Massimo Ugolini, giornalista Sky.

«I numeri del Napoli sono negativi: non segna da cinque partite lontano dal Maradona. 1 punto sui 15 disponibili nelle ultime 5 trasferte, è ovvio che la qualificazione Champions passa per un miglioramento delle prestazioni fuori casa. Il ritorno di Osimhen è una buona notizia per Mazzarri. In questo momento non ci risulta che la posizione dell’allenatore sia a rischio, è ovvio che si voglia qualcosa di più. Tutto sommato il Napoli, per quello mostrato in campo, avrebbe meritato il pareggio. Ma è arrivata comunque un’altra sconfitta, bisogna dare un cambio di direzione soprattutto al rendimento lontano dal Maradona. Si lavorerà su questo».

Mazzarri presenta un Napoli vuoto di idee, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90 (Libero)

Mazzarri presenta un Napoli vuoto di idee, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. A scriverllo è Libero con Claudio Savelli.

Ecco cosa scrive su Libero, partendo dal Milan:

Lo scudetto ha aumentato le aspettative e la stagione passata ha acuito l’insofferenza di gran parte del tifo nei confronti di Pioli, ma è anche da notare come quest’ultimo sia in grado di incassare e reagire. Quando ha trovato continuità di uomini è arrivata continuità di rendimento: siamo a nove risultati utili consecutivi in campionato di cui sette vittorie. L’ultima è agevolata da un Mazzarri che presenta un Napoli vuoto di idee e di concetti di calcio, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. Questa squadra va avanti per inerzia ed è da rifondare.

A Napoli un ciclo è stato bruciato sul nascere, nel Milan invece Pioli sta lottando per tenerlo aperto. Seppur in ritardo, ha capito che serviva solo fare ordine.

