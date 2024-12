Mbappé, la bomba del Chirinquito: “Anche il Barcellona lo vuole”

Al Chirinquito rivelano che il club blaugrana avrebbe chiesto se Mbappé ha già firmato col Real Madrid per capire se hanno ancora possibilità di arrivarci

Mbappé è ancora una volta il sogno della prossima estate. Il campione francese è in scadenza di contratto a giugno con il Psg. La trattativa per il rinnovo è in fase di stallo, anche se Nasser Al Khelaifi non vorrebbe perdere gratis un giocatore di tale portata economica. Il calciatore ha accettato di rinunciare a 70-80 milioni di euro se lascia il Psg a parametro zero e secondo le indiscrezioni sarebbe già pronto direzione Madrid.

Al Barcellona chiedono se Mbappé ha già firmato col Real

Il Chirinquito però lancia la bomba sull’attaccante. Secondo il loro corrispondente Jota Jordi al Barcellona avrebbero preso informazioni su Mbappé per capire se avesse già firmato col Real Madrid o ci fossero ancora i margini per muoversi con lui

🚨”Se ha HABLADO de MBAPPÉ en las OFICINAS del BARÇA”. 😯”Me preguntaron si estaba FICHADO por el MADRID”. 💣’BOMBAZO’ de @jotajordi13. pic.twitter.com/G2HAY0Ix0Y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2024

Solo un mese fa Mbappé aveva dichiarato di non avere ancora chiaro quale sarebbe stato il suo futuro

«Siamo felici di tornare a casa con il trofeo. Sono molto motivato per quest’anno, è molto importante. Abbiamo dei titoli da conquistare. Ne abbiamo già vinto uno, è cosa fatta. Non ho ancora preso una decisione sul futuro, non ho fatto una scelta. Con l’accordo che ho stretto con il presidente (Nasser Al-Khelaïfi) quest’estate, qualunque sia la mia decisione, siamo riusciti a proteggere tutte le parti, a preservare la serenità del club per le sfide future, questa è la cosa più importante, diciamo che è secondaria».

Il ragazzo di Bondy ha poi continuato:

«Nel 2022 non sapevo cosa fare fino a maggio. Se so cosa voglio fare adesso, perché restare qui? Non avrebbe senso. La cosa più importante sono davvero i titoli, abbiamo un gruppo giovane e determinato che vuole vincere trofei. La mia situazione, all’interno del club non interessa a nessuno».

ilnapolista © riproduzione riservata