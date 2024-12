Mazzarri è inadeguato, non ha idea di quello che sta facendo (Libero)

Ennesima performance agghiacciante. L’esonero sarebbe d’obbligo, ma per prendere chi? Meglio pensare alla prossima stagione

L’attacco di Libero a Mazzarri. Il quotidiano già condanna il Napoli. L’allenatore non ha idea di quello che fa. L’esonero sarebbe d’obbligo, il problema è che non ci sono sostituti migliori al momento.

Ennesima performance agghiacciante del Napoli, Mazzarri inadeguato

“Diciamolo chiaramente: con tutta la simpatia che si può provare per il personaggio, Mazzarri è inadeguato a guidare il Napoli. Era giusto offrirgli il beneficio del dubbio, ma il verdetto del campo è inappellabile: Walter non ha idea di quello che sta facendo, tra cambi modulo e formazioni sbagliate. […] ennesima performance agghiacciante, che non lascia presagire nulla di buono in vista della sfida con il Barça, mercoledì in Champions. Per carità, il gol del Genoa nasce un po’ per caso, con Frendrup che si ritrova una palla al limite e la calcia benissimo, battendo Meret. Ma la fortuna aiuta gli audaci e il Napoli non lo è: è una squadra nervosa, dal possesso sterile e dalla fissa di voler entrare in porta con il pallone“.

Per il quotidiano, il Napoli non alcuna speranza di entrare nella prossima Champions:

“Questa squadra è anemica, senza alcuna speranza di rientrare in corso per il quarto posto. L’esonero sarebbe d’obbligo, ma per prendere chi? Tanto vale accettare il fallimento da metà classifica e cercare di trarne una lezione per il futuro“.

Fischi del Maradona a fine partita più che doverosi.

Mazzarri come Ancelotti (perdonate la bestemmia): esonerato dopo la Champions?

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

De Laurentiis, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri.

Era ovviamente molto teso – facciamo furibondo – ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì. Tre giorni. Tre giorni per capire come salvare la stagione in tre mesi. Oggi, intanto, a Castel Volturno sono in agenda il faccia a faccia tecnico-squadra e il primo allenamento verso il Barça. Il bivio: una notte di gala Champions che potrebbe anche trasformarsi in un’andata degli ottavi senza ritorno. Un remake di quanto accadde con Ancelotti dopo il Genk nel 2019.

