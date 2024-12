Lukaku firma l’1-1 sul campo del Feyenoord: buon esordio europeo di De Rossi

È il belga a pareggiare dopo una distrazione difensiva al termine di un ottimo primo tempo. Il ritorno la prossima settimana

Lukaku salva la prima europea di De Rossi: 1-1 sul campo del Feyenoord nell’andata del playoff per raggiungere gli ottavi di finale. Prosegue così l’ottimo momento delle italiane nelle coppe europee.

Buon esordio di De Rossi in Europa. La sua Roma pareggia 1-1 sul campo del Feyenoord al termine di una partita che i giallorossi hanno giocato bene e anche controllato per lunghi tratti. Hanno sofferto soprattutto nel finale quando gli olandesi sono andati in forcing e hanno colpito un palo esterno su punizione e costretto Svilar a una parata comunque complessa.

La Roma ha giocato un buon primo tempo, ha preso in pieno la traversa con Paredes ma ha pagato a caro prezzo una disattenzione difensiva nel finale quando si è fatta cogliere impreparata su un cross e ha consentito a Paixao di saltare indisturbato e segnare di testa nonostante la modesta statura.

Nella ripresa i giallorossi hanno giocato peggio ma hanno trovato il gol, anche loro di testa, con Ronelu Lukaku che ha segnato un gran bel gol. Alla fine il pareggio è giusto, la qualificazione agli ottavi si deciderà nel ritorno della settimana prossima allo stadio Olimpico. Al ritorno il Feyenoord potrà contare sul cannoniere messicano Gimenez che stasera è entrato solo al 63esimo al posto dell’impalpabile Uefa. Al ritorno non ci sarà Bove ammonito nel finale.

