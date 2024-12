Liga, Real Madrid e Barcellona non potranno superare il limite salariale di 727 e 204 milioni

Ogni club può aumentare il limite massimo del proprio costo rosa con un aumento di capitale; solo l’80%, il 65% o il 50% potrà essere destinato ai trasferimenti.

Dalla stagione 2019/20 la Liga ha introdotto un limite al costo del personale sportivo, che prevede un tetto massimo di spesa per calciatori, allenatore, vice, preparatori atletici.

Liga, limiti salariali aggiornati

Calcio e Finanza spiega:

“Nella giornata di ieri la Liga ha ufficializzato l’aggiornamento successivo al mercato di gennaio (uno estivo e uno invernale). Il limite fissato al costo per il personale sportivo rientrano le spese per sostenere salari fissi e variabili, spese previdenziali, bonus collettivi, spese di acquisizione dei calciatori (comprese le provvigioni per gli agenti) e gli ammortamenti. Il limite per il costo della rosa viene proposto dai vari club in base al proprio bilancio; attenzione alle entrate derivanti da abbonamenti, botteghino, contratti commerciali, diritti televisivi, trasferimenti dei giocatori ed eventuale qualificazione in Champions League.

A queste cifre vengono sottratte le spese non sportive preventivate (affitto uffici, buste paga del personale non sportivo, bollette varie), il pagamento di eventuali debiti e le perdite riportate dalla stagione precedente. Il risultato di questa operazione è il massimo che il club può spendere per la propria rosa. Ogni club propone il proprio prospetto che viene analizzato ed eventualmente approvato dall’Organismo di Validazione della Liga. La società può prevedere un costo rosa inferiore al limite.

Ogni club può aumentare il limite massimo del proprio costo rosa con un aumento di capitale (solo nel caso della Società per azioni). Di questo aumento, solo l’80%, il 65% o il 50% potrà essere destinato ai trasferimenti, a seconda della situazione finanziaria di ciascun club, e non potrà essere aumentato più del 25% del fatturato. Inoltre, non si potrà sfruttare la cifra aggiuntiva data dall’aumento di capitale in una sola stagione, visto che la norma prevede una spalmatura su quattro diverse annate”.

Per Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona i limiti sono rispettivamente di 727.451 milioni di euro, 303,408 milioni e 204,161 milioni. Le squadre che beneficiano di un minor numero di milioni sono le neo promosse Las Palmas (33,721 milioni) e Alaves (31,288 milioni).

