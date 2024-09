Lewandowski: «Ci è mancato il secondo gol contro il Napoli. Penso che vinceremo al ritorno»

Al sito ufficiale del club: «Siamo a un punto in cui non dobbiamo solo vincere ma anche giocare meglio. Ora abbiamo partite importanti in arrivo».

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club della situazione del club e del Napoli, prossimo avversario dei blaugrana in Champions.

Sei stato al Barça per una stagione e mezza e hai segnato più di 50 gol, superando calciatori del calibro di David Villa e Thierry Henry. Cosa pensi dei tuoi primi 20 mesi da giocatore del Barça?

«Sono al Barça da un anno e mezzo e mi sento bene. Ho vinto tante cose e ho segnato tanti gol. In questo momento, me compreso, dobbiamo segnare più gol e vincere più partite. Siamo a un punto in cui non possiamo solo vincere ma anche giocare meglio. Ora abbiamo partite importanti in arrivo e speriamo che le vittorie continuino ad arrivare».

A livello personale, sembra che tu ti sia ambientato bene in città. E ‘ vero?

«La città è molto bella e anche la gente. Non sono solo io ad essere felice, ma anche la mia famiglia. Anche i miei figli. Per me, la cosa più importante è ciò che accade sul campo. Ora sono concentrato sul calcio, non su cose da fare in città e cose al di fuori del club. Nella mia testa il calcio e la mia famiglia vengono prima e il resto dopo.»

Parliamo di calcio. Hai segnato nelle ultime cinque partite e sei uno dei migliori marcatori nel 2024. Stiamo vedendo il meglio di Robert Lewandowski al Barça?

«Voglio sempre giocare il mio miglior calcio. L’altro giorno non ho segnato contro il Getafe ma ho giocato molto bene senza segnare. Per me, come attaccante, è importante avere prestazioni con gol e una vittoria. Anche se alla fine come facciamo dipende dalla squadra e se vinciamo. L’altro giorno abbiamo preso tre punti e abbiamo giocato bene. Ma come attaccante voglio sempre segnare e aiutare la squadra a vincere»

Mancano meno di due settimane al ritorno della Champions League. Pensavi di ottenere un risultato migliore in Italia? Come vedi il ritorno?

«All’andata abbiamo giocato molto bene, soprattutto nei primi 30 minuti. Ci è mancato solo il secondo gol. Se giocheremo la gara di ritorno come quella prima mezz’ora di Napoli penso che riusciremo a vincere e passare il turno. Il Napoli resta comunque una squadra pericolosa, con buoni giocatori, ma noi vogliamo solo vincere questa partita. Prima degli azzurri, ci sono però altre gare importanti contro l’Athletic Bilbao e Maiorca. Vogliamo vincerle per arrivare bene alla sfida col Napoli».

Passiamo alla Liga. Potete vincerla?

Lewandowski: «Dipende contro chi giochiamo. Abbiamo molti giocatori con un grande potenziale e molta qualità. Contro il Getafe, ad esempio, dopo 5 o 7 minuti abbiamo visto che se avessimo preso palla in avanti, avremmo avuto più possibilità. Dobbiamo sapere come adattarci durante il match per rendere più facile creare occasioni. Dobbiamo trovare soluzioni contro i nostri avversari. Contro il Getafe abbiamo giocato in modo più semplice ma siamo stati più efficaci».

