Le speranze dello United di giocare la prossima Champions sono appese al ranking Uefa

Telegraph: dopo la sconfitta 2-1 contro il Fulham sono a -8 dal quarto posto. Una squadra spenta con una difesa troppo ballerina: per ten Hag, però, va tutto bene.

Il Manchester United ieri ha perso 2-1 contro il Fulham all’Old Trafford. Il quarto posto si allontana sempre di più per la squadra di ten Hag.

Lo United ormai è una “disgrazia”

Il Telegraph scrive:

“”Una disgrazia totale” aveva definito Jim Ratcliffe descrivendo lo United degli ultimi dieci anni. Ten Hag irremovibile: lo United meritava di battere il Fulham. Una squadra preoccupante che ha fatto pensare per quanto tempo Ratcliffe e il suo team possano realisticamente persistere con un tale pasticcio. Il quarto posto è a meno otto e, con il Manchester City da affrontare nella prossima di campionato, questo divario potrebbe aumentare. Le speranze dello United di giocare in Champions League la prossima stagione potrebbero ridursi con l’Inghilterra che ottiene un quinto posto disponibile per la qualificazione, ma ci sono anche gli Spurs davanti.

Non c’è stato controllo a centrocampo, la difesa disinnescata troppo facilmente e un attacco anonimo, tranne Garnacho. Quattro vittorie consecutive in campionato avevano dato allo United un po’ di fiducia e slancio, ma questa sconfitta è stata un ritorno ai giorni più bui. Il Fulham non vinceva all’Old Trafford dal 1963”.

Come riporta il Telegraph infatti, la riqualificazione dello stadio è già in programma da diverso tempo. Adesso però si fa strada anche l’ipotesi della costruzione di un nuovo impianto sportivo.

“I piani attesi da tempo per riqualificare ed espandere uno stanco Old Trafford che sta “raggiungendo la fine della sua vita naturale” o per costruirne uno nuovo sono rimasti nel limbo per più di un anno a causa della lunga “revisione strategica” dei Glazers“.

Ratcliffe ha già promesso di mettere mano al portafogli e impiegare 237 milioni di sterline per le esigenze infrastrutturali dell’Old Trafford. I tifosi del del Manchester United sperano che grazie al nuovo socio di minoranza, il club riesca a ritrovare i fasti di un tempo. Ad occuparsi dei piani preliminari di riqualificazione dell’Old Trafford è un team della società Populous. La stessa società è a lavoro anche sull’ipotesi di un nuovo impianto sportivo. Populous è, inoltre, la stessa società che ha lavorato sul nuovo stadio del Tottenham.

“Le tre opzioni attualmente sul tavolo implicherebbero un piccolo progetto di ristrutturazione, l’espansione della tribuna sud sulla ferrovia adiacente e la completa riqualificazione, oppure la creazione di uno stadio completamente nuovo“.

