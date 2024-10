Manchester United: l’Old Trafford «sta raggiungendo la fine della sua vita», Ratcliffe valuta un nuovo impianto

Sul Telegraph. Riqualificare l’attuale stadio costerebbe 800 milioni di sterline, un’impianto nuovo costerebbe 2 miliardi.

Sir Jim Ratcliffe e i Glazers sono stati invitati a demolire l’ormai vecchio Old Trafford e costruire un nuovo stadio Edavvero innovativo ed emozionante”. Ad esortare i proprietari del Manchester United (Ratcliffe ha acquistato il 25% del club) sono gli architetti già incaricati del progetto di riqualificazione dello stadio.

Come riporta il Telegraph infatti, la riqualificazione dello stadio è già in programma da diverso tempo. Adesso però si fa strada anche l’ipotesi della costruzione di un nuovo impianto sportivo.

“I piani attesi da tempo per riqualificare ed espandere uno stanco Old Trafford che sta “raggiungendo la fine della sua vita naturale” o per costruirne uno nuovo sono rimasti nel limbo per più di un anno a causa della lunga “revisione strategica” dei Glazers“.

Ratcliffe ha già promesso di mettere mano al portafogli e impiegare 237 milioni di sterline per le esigenze infrastrutturali dell’Old Trafford. I tifosi del del Manchester United sperano che grazie al nuovo socio di minoranza, il club riesca a ritrovare i fasti di un tempo.

Ad occuparsi dei piani preliminari di riqualificazione dell’Old Trafford è un team della società Populous. La stessa società è a lavoro anche sull’ipotesi di un nuovo impianto sportivo. Populous è, inoltre, la stessa società che ha lavorato sul nuovo stadio del Tottenham.

“Le tre opzioni attualmente sul tavolo implicherebbero un piccolo progetto di ristrutturazione, l’espansione della tribuna sud sulla ferrovia adiacente e la completa riqualificazione, oppure la creazione di uno stadio completamente nuovo“.

Chris Lee, amministratore delegato di Populous ritiene che lo United dovrebbe prendere in seria considerazione l’idea di abbattere l’Old Trafford e costruire uno nuovo, leader a livello mondiale, in una zona circostante che consentirebbe loro di continuare a giocare nella loro casa di 113 anni mentre i lavori iniziano e di non subire alcun impatto sugli introiti dallo stadio”.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, “la riqualificazione e l’espansione dell’Old Trafford costerebbero più di 800 milioni di sterline e dovrebbe completarsi entro otto anni. Un nuovo stadio potrebbe costare fino a 2 miliardi di sterline“.

A consigliare caldamente l’ipotesi di un nuovo Old Trafford è ancora il l’amministratore delegato Lee:

«L’edificio sta raggiungendo la fine della sua vita naturale: i cavi, le forniture elettriche, tutto si avvicina alla data di scadenza. E gli interni sono molto angusti e difficili in alcuni punti. Direi che la riqualificazione è fondamentale non solo per mantenere la posizione del club, ma anche per mantenere l’impianto funzionale».

