Lazio, i calciatori non sopportano più il gioco monotono di Sarri (Il Messaggero)

“Mentre si spegne pian piano la scintilla fra il Comandante e la Lazio, a Formello divampa un incendio”, scrive oggi Il Messaggero. “Tifosi contro il presidente e adesso anche contro il tecnico, per la sua diplomazia sul mancato mercato di gennaio”.

La Lazio sta subendo una crisi di rigetto

L’analisi del Messaggero:

“Questo blackout sembra un buco nero. Non c’è più la Lazio, è sparito Luis Alberto, Felipe Anderson ha la testa a Torino. Sembra quasi una crisi di rigetto alla mano di Sarri, a sua volta ormai con lo sguardo perso nei suoi pensieri famigliari e nel vuoto. In fondo non è mai esistito questo scontro diretto per la Champions. La Lazio sciupa così la risalita con 4 vittorie e un pareggio, è punto e a capo, sprofonda al nono posto. Sarri insiste sulla qualità, ma viene di nuovo tradito e non trova soluzioni in mezzo“.