La Lazio di Sarri ha buttato la partita col Bologna con la costruzione da dietro

Stava vincendo 1-0, aveva la partita in pugno, poi un insopprimibile istinto autolesionistico e oplà la partita è cambiata

La Lazio di Sarri ha perso col Bologna per la costruzione da dietro

Ogni giorno nella savana calcistica un capiscer si sveglia e ci spiega la fondamentale importanza della costruzione da dietro. Che i poveri di spirito come noi non sono in grado di afferare. La costruzione da dietro apre i polmoni. Riduce il tasso di colesterolo e trigliceridi. Favorisce la pace nel mondo. Riduce il buco dell’ozono. E, en passant, fa perdere le partite di questo sport ancora chiamato calcio. Ma, attenzione, succede che a volte la costruzione da dietro funzioni. Così come due volte al giorno un orologio rotto porta l’ora esatta. Ecco, è in quel momento che i capiscer raggiungono l’orgasmo. Per tutto il resto, è una vita grama.

Sarri ha buttato la partita

Come quella dei tifosi della Lazio che oggi si stavano godendo la loro squadra in vantaggio per 1-0 sul Bologna dei miracoli di Thiago Motta. Vantaggio più che meritato. Immobile aveva servito a Isaksen (bravo) il pallone dell’1-o. Poi lo stesso danese aveva colpito il palo dopo un’azione personale e un tiro su cui era stato molto bravo ad allungarsi Skorupski. In avvio, un errore di Lucumi aveva offerto a Immobile un pallone d’oro che il centravanti aveva calciato debolmente verso la porta.

Del Bologna non v’era traccia. Fino a che la squadra di Sarri non ha pensato di allietare i capiscer ed è entrata in modalità costruzione da dietro. Palla finita poi a Provedel che preso dall’ansia l’ha appoggiata al Bologna che ha gentilmente ringraziato e ha segnato. Uno a uno e partita che ha cambiato il suo verso. Anche se lì per lì la Lazio ha reagito, ha sfiorato il secondo gol. Però una volta negli spogliatoi, non è più rientrata. Nel secondo tempo si è invece vista la squadra bolognese che alla fine ha vinto con merito.

La costruzione da dietro:

se la conosci, la eviti.

Se la conosci, non subisci gol.

