John Elkann, la Finanza a casa alla ricerca dei conti offshore della famiglia Agnelli (Il Fatto)

È una prima volta assoluta per un Agnelli. Sequestrato anche il cellulare di Ferrero presidente della Juventus

La Finanza a casa John Elkann, non era mai successo alla famiglia Agnelli. Lo racconta il Fatto quotidiano

Non solo fiduciarie, notai di fiducia e casseforti: la Guardia di Finanza, a caccia dei conti offshore della famiglia, ha perquisito anche la casa di John Elkann, dove si è presentata, su mandato della Procura di Torino, per acquisire “supporti informatici”, “personal computer”, “computer portatili”, hard-disk” e “altre apparecchiature adatte alla conservazione di dati”. La perquisizione è stata estesa anche alle segretarie personali di Elkann, Paola Montaldo e Tiziana Russi, alla ricerca di “messaggi di testo”, “posta elettronica”, “file di interesse investigativo” e “altre tracce comunque pertinenti al reato”. È una prima volta assoluta per un Agnelli.

All’alba la Finanza bussa a casa Elkann

Sono le prime ore del mattino di giovedì scorso quando gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino bussano alle porte della residenza di Elkann. Siamo sulle alture di Torino, di fronte a Villa Frescot, residenza storica degli Agnelli.

Nelle stesse ore i militari si presentano in altri luoghi nevralgici della dinastia, tutti nel centro di Torino, acquisendo in alcuni casi telefoni cellulari: lo studio del consulente fiscale di famiglia Gianluca Ferrero (da gennaio del 2023 presidente della Juventus), dove hanno sede la cassaforte Dicembre – con in pancia le quote di Stellantis e Gedi – e il domicilio fiscale il notaio svizzero Urs von Grünigen, esecutore testamentario di Marella Agnelli.

La residenza estera fittizia di Marella Agnelli

I pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti cercano “contratti, scritture, note, accordi, corrispondenza cartacea ed elettronica” che aiuti a ricostruire “il patrimonio di Marella Caracciolo”, moglie di Gianni Agnelli e nonna di Elkann. A quest’ultimo contestano una frode fiscale in concorso con Ferrero e Von Grünigen: insieme avrebbero ingannato il Fisco, tenendo in piedi un disegno “preordinato” per simulare la residenza estera fittizia della nonna.

Il blitz è l’ultimo capitolo di una guerra sull’eredità, sfociata in varie cause civili. Ad aprire il fronte penale è stato un esposto presentato il 23 dicembre del 2022 da Margherita Agnelli, madre di John, Ginevra e Lapo Elkann.

La difesa degli Elkann.

ilnapolista © riproduzione riservata