La Champions League della noia, otto partite semplicemente atroci (So Foot)

Il livello mostrato dalle 16 migliori squadre del mondo è preoccupante. Un calo di qualità che dipende dal gioco mediocre e dalla scarsa ambizione

So Foot si è concesso delle dormite ristoratrici sia martedì notte che mercoledì. Il merito però è tutto della Champions League. L’inizio delle fasi ad eliminazione diretta doveva essere avvincente e invece “lo spettacolo offerto a milioni di tifosi dalla famosa “Champions League ” è stato semplicemente atroce. Le otto partite di andata degli ottavi di finale del 2023-2024 erano infatti quanto di più soporifico possibile“.

Insomma, La Champions come rimedio perfetto per l’insonnia. Che poi manchi ancora il ritorno degli ottavi è solo motivo di preoccupazione per So Foot. “Perché sì, c’è ancora una fase di ritorno con una posta in gioco più alta, i quarti, le semifinali e persino una finale con un vincitore alla fine. Ma una volta finite queste banalità, ammettiamo che il livello mostrato nelle ultime due settimane da quelle che dovrebbero essere le 16 migliori squadre del mondo è preoccupante“.

Il ritorno della Champions, il torneo più noioso in Europa

Il calcio europeo si trova in un “lungo letargo”. Partite senza reali possibilità di sorpresa ( Psg-Real Sociedad e Copenhagen-Manchester City ), altre troppo equilibrate ( Inter-Atletico Madrid , Napoli-Barcellona , ​​​​o Psv Eindhoven-Borussia Dortmund ). Una menzione speciale per l’indicibile Porto-Arsenal (due tiri in porta in tutta la partita, tutti portoghesi) e per la Lazio, unica sorpresa del mese dopo il successo contro il Bayern Monaco (1-0).

Quelli bravi parleranno di “tatticismo esasperato” per dare una “parvenza di anima a questa poltiglia servita a metà settimana”, ma le persone normali parleranno di una noia mortale “guardando una Champions League diventata tremendamente insipida“. Un calo di qualità che già So Foot aveva evidenziato nella scorsa edizione. Per la redazione francese tutto dipende dalla “qualità di gioco mediocre, così come dalla scarsa ambizione di certi club“.

Questa Champions è un assist alla Superlega

L’affondo di So Foot continua:

“A Barcellona, ​​Napoli e Bvb non sono rimaste altro che il nome, l’Atlético sembra stagnare da quando ha vinto il titolo di campione di Spagna nel 2020, mentre Psg e Bayern Monaco stanno entrando nella fase di ricostruzione. Resta (ancora e ancora) solo il trio Inter-Real Madrid-City, capace di alzare un po’ le richieste. Tutto ciò rafforzare i progetti futuri della Uefa e dei suoi principali club. Come ad esempio il progetto di riformare la Champions League creando un mini-campionato privilegiando il progetto Superlega“.

