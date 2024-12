Immobile insultato si arrampica sulla balaustra: lo tengono in quattro

Il giornalista di Dazn a bordo campo ha commentato la reazione dell’attaccante della Lazio: «È imbufalito»

Il calcio ci sta abituando sempre di più alle immagini dello stress dei calciatori all’uscita dal campo. Spesso provocati dalla frustrazione per il risultato della partita o di una prestazione non troppo lusinghiera. È accaduto anche a Ciro Immobile nella gara al Franchi.

La reazione di Immobile

L’attaccante è stato infatti richiamato in panchina dal tecnico per far entrare Castellanos ma all’uscita dal campo alcuni tifosi viola dalla tribuna hanno preso di mira il numero 17 che si è letteralmente imbufalito. Complice l’adrenalina ancora in circolo e la rabbia per il risultato che sta sfumando e un’opportunità sprecata per rimettersi in carreggiata Champions, l’attaccante non riesce a contenersi. Fa uno scatto e si lancia verso la balaustra della tribuna del Franchi. “È imbufalito”, riporta il giornalista di Dazn che si trova a bordo campo. Alla fine devono trattenerlo in quattro

Tifoso viola segnalato

Uno dei tifosi viola che lo ha insultato è stato individuato e segnalato alla Procura della Figc.

