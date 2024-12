Il presidente dell’Atletico: «Lautaro era vicino, ma non è voluto venire da noi»

L’agente: «Non mi ha mai parlato di questi temi ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori».

Questa sera l’Inter affronterà l’Atletico Madrid in Champions League. Prima del pranzo ufficiale Uefa tra i dirigenti nerazzurri e quelli spagnoli, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo, arrivato in Italia per la partita ha parlato ai giornalisti presenti in hotel

«Lautaro è un grande giocatore, era molto vicino all’Atlético e gli auguriamo buona fortuna. Non voleva venire dai noi, ma sappiamo che è un grande calciatore. Siamo tra le quattro o cinque migliori. La gente sa cosa ha fatto l’Atlético e cosa farà. Veniamo con voglia, entusiasmo e voglia di vincere e ogni volta che abbiamo giocato con l’intenzione di vincere, abbiamo vinto»

La risposta dell’agente di Lautaro

L’agente di Lautaro, Alejandro Camano, intervenuto ad AS, ha parlato proprio del mancato passaggio all’Atletico allo sguardo verso il futuro.

«All’epoca non ero coinvolto in quella situazione, ma oggi posso dire che nella sua testa c’è solo l’Inter. Ha ancora due anni di contratto, è il capitano della squadra, è molto coinvolto nelle vicende del club. Non pensa a quello che è successo, né a quello che potrebbe succedere. Non mi ha mai parlato di questi temi ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori».

Condizione di Lautaro– «Lautaro è già uno dei primi 3 giocatori al mondo, quello che sta succedendo è una conseguenza della sua evoluzione. Ha sempre avuto enormi doti di rifinitura, ora contribuisce tantissimo anche al gioco. Fornisce assist, dà tranquillità, nel contesto di una squadra che ha un’identità che funziona molto bene».

Sull’Inter – «È felice. L’unica cosa che mi dice sempre è: ‘Mi sento molto bene, mi sento molto bene…’. Devi solo guardare le loro partite. L’Inter è una squadra che vuoi pagare per andare a vedere negli stadi o vedere le partite in tv. Ha un gioco definito, moderno, con un’identità molto chiara e una rosa completa. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, merita gli elogi di questi mesi».

