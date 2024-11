Il Napoli non segna più in trasferta

A secco con Juve, Roma, Torino e Lazio, neanche a San Siro la formazione di Mazzarri riesce a mettere la palla in rete

Il Napoli non segna in trasferta da quattro turni di campionato: a secco con Juve, Roma, Torino e Lazio. E la formazione di Mazzarri non va in gol nemmeno a San Siro contro il Milan ed è vicino ad eguagliare un record negativo. La squadra di Mazzarri ha segnato alcuna rete nelle ultime cinque trasferte di campionato (un pareggio e quattro sconfitte). I partenopei potrebbero rimanere a secco di gol in sei gare fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il maggio e il dicembre 1979 eguagliando il record storico negativo.

Opta ricorda che la formazione azzurra non inanellava una simile sequenza di partita senza gol in trasferta dal 1979, nel periodo tra maggio e dicembre il Napoli restò a secco infatti per ben 6 partite

Il Napoli perde ancora ed è nono

Il Napoli ha perso ancora. È a sette punti dal quarto posto. Mazzarri ha sette punti in meno rispetto a Garcia. Questo dice Milan-Napoli 1-0. Come ieri per la Roma di De Rossi, anche gli azzurri vincono il premio della critica che però non dà punti. Mazzarri forse ha ecceduto nel coprirsi nel primo tempo col 3-5-1-1. Nella ripresa, con Politano e il 4-3-3 è andata decisamente meglio ma Maignan ha compiuto una sola parata.

