Il Napoli e Sanremo. Lindstrom: non c’era del marcio in Danimarca. È vivo e vegeto, come Rose Villain

Mazzarri invece è La Sad, canta “Autodistruttivo”: gioca per non prenderle e non va bene. Nessuno è Geolier

Le Sanremo pagelle di Milan-Napoli

Gollini: Esce male sul.gol di Theo. Bravo su Florenzi e poi Giroud. Gazzelle- tutto qui-5,5

Di Lorenzo: Impreciso, soffre molto il cambio di modulo. Meglio nella ripresa ma è non è più lo stesso. Dargen-Onda Alta- 5,5

Rrahmani: Manca la diagonale sul taglio di Theo. Poi un paio di chiusure serie. Mr Rain-Due altalene- 5

Ostigard: Non fa danni. Resta un tempo e viene sacrificato. -Amoroso – Fino a qui… 6

(Politano: Vivaddio prova a calciare. Sbaglia uno stop clamoroso in ripartenza ma a lui non possiamo imputare nulla.-Ghali-Casa mia- 6

Juan Jesus: Rivitalizzato da Mazzarri. Sbaglia la diagonale come Amir scaglia un paio di colpi di cazzimma. Big Mama – La rabbia non ti basta 5

(Ngonge entra. Stop. John Travolta tra Fiorello e Amadeus).

Mazzocchi: Spinge molto, prova a creare. Si sbatte. Non è Theo ma ci prova. -Alfa- Vai 6,5

(Olivera: Bentornato).

Lobotka: Smarrito totalmente. Si perde Theo ma è uomo di pensiero non un taglialegna -Emma- Apnea. 5

Anguissa: il solito generoso contributo. Troppo lezioso in certe situazioni ma è presente. In mezzo alla totale confusione mazzariana trova sempre un posto -Diodato – Ti Muovi

Zielinski: Malinconico. Sta in campo per starci anche se gli affidano compiti da mediano più che da prezioso centrocampista – Il Tre- Fragili- 4,5

(Lindstrom: Non c’era del marcio in Danimarca, allora. Vivo e vegeto, ha il groove giusto per riprenderla. La panchina gli sta stretta- Rose Villain- Click Boom 6,5)

Kvara: Solo contro tutti, offre la palla goal a Simeone, dribbla tutto il Milan. È ovunque ed ovunque vaga chi si sente solo. -Maninni- Spettacolare- 6.5

Simeone: Giovanni ha due palle gol e le sbaglia entrambi. Solo garra ma è Smarrito. -Annalisa- Sinceramente… 5

(Raspadori: Ci mette voglia. Recupera da mediano due palloni. Prova a prenderla ma non ha rifornimento. -Fred De Palma- Il cielo non ci vuole 5)

Mazzarri: Gioca per non prenderle e non va bene. Questo diavolo andava preso per le corna ed invece si è temuto più del dovuto. Bisogna avere coraggio. -La Sad- Autodistruttivo-4

ilnapolista © riproduzione riservata