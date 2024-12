Hamsik: «Calzona è straordinario, in nazionale lo adorano per la sua personalità»

A Sky: «A Napoli avrò sempre le porte aperte. Dispiaciuto per Mazzarri, mi ha chiesto di venirlo a trovare, alla fine è andata così, tutto un po’ strano»

Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky sulle voci di un suo ingresso nello staff di Calzona. L’ex centrocampista del Napoli collabora già con Calzona che è anche ct della nazionale slovacca.

«Volevo solo ringraziare il mister per avermi voluto nel suo staff e anche il presidente (De Laurentiis, ndr) oggi mi parlava di questo fatto oggi. Forse ancora nella mia mente non sono pronto per questo, a 36 anni c’è ancora tempo per venire a Napoli e penso che a Napoli avrò sempre le porte aperte. C’è sempre un ottimo rapporto con la società e con il mister (Calzona, ndr). Per lui è un sogno avverato, voluto anche da parte sua. Ringrazio anche la federazione (slovacca, ndr) che gli ha fornito questa opportunità. Stare nella panchina del Napoli non è roba da poco. Per me è straordinario anche se è allenatore da poco diciamo, perché ha fatto sempre il secondo. Ha grande personalità, in nazionale i ragazzi lo adorano per la sua personalità, per il modo con cui lavora lui e il suo staff. Penso che porterà tutto questo anche a Napoli e il Napoli migliorerà».

Hamsik su Mazzarri:

«Dispiaciuto per Mazzarri, gli voglio bene. Con lui ho fatto un grandissimo salto di qualità. Mi dispiace, ci siamo pure sentiti, mi ha chiesto di venirlo a trovare ma non c’è stata la possibilità alla fine è andata così, tutto un po’ strano. Almeno lo saluto così in un intervista. grazie per quello che ha fatto».

Hamsik: «Non è il momento giusto per tornare a Napoli»

Marek Hamsik, ex calciatore del Napoli, che si pensava potesse seguire Fran cerco Calzona per la sua nuova avventura di allenatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RTVS, spiegando anche i motivi del suo rifiuto

«Per Calzona essere a Napoli è come un sogno diventato realtà. Ha concordato tutto con la Federazione slovacca. Domani (oggi ndr) sarò a Napoli per la partita con il Barcellona, ma era un viaggio programmato già da tempo: quando c’è stato il sorteggio ho deciso di non perdermi una super partita, non è stata una scelta legata all’allenatore»

L’ex centrocampista di nuovo al Napoli?

«Calzona mi ha contattato quando c’è stata la possibilità. Mi vuole con lui nello staff tecnico. Vedrò sicuramente De Laurentiis a Napoli, ma ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia e non a Napoli. È un’offerta allettante per me, Napoli é la mia seconda casa e un giorno mi piacerebbe tornarci. Ma questo non é il momento giusto»

