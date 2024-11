Flick vuole allenare il Barça, sta già imparando lo spagnolo (Bild)

Flick sta cercando una nuova sfida, ha già iniziato dei corsi di spagnolo per imparare la lingua. Deco lo ha già contattato

Sulla panchina del Barça la prossima stagione potrebbe esserci un allenatore tedesco. La Bild rivela un indiscrezione interessante. Potrebbe essere Hansi Flick il successore di Xavi. Al tecnico tedesco, fermo da quando ha lasciato la nazionale tedesca, è alla ricerca di una nuova esperienze e sarebbe entusiasta di allenare il Barça.

Flick studia già lo spagnolo

Scrive la Bild:

“Hansi Flick, ex commissario tecnico della Germania, è uno dei nomi accostati al Barcellona per la prossima stagione. L’allenatore tedesco è attualmente senza squadra e vorrebbe prendere il posto di Xavi Hernández a fine stagione. Flick sta cercando una nuova sfida in estate e sarebbe una buona scelta per lui allenare il Barça. Tanto che il tecnico ha iniziato dei corsi di spagnolo per imparare la lingua“.

Laporta gradisce da sempre il tecnico tedesco. La Bild ha anche spiegato che Deco ha già contattato Flick per precisare che era nella rosa dei futuri allenatori del club catalano.

Dopo il ko per 5-3 col Villarreal, Xavi ha annunciato l’addio a fine stagione

Il Barcellona è in crisi nera, Thiago Motta favorito per il dopo Xavi. Lo scrive il quotidiano catalano Sport dopo che ieri sera, al termine di Barcellona-Villarreal 3-5 Xavi ha annunciato che lascerà il Barça a fine stagione. Il Barcellona ha perso malamente la Supercoppa spagnola col Madrid, è stato eliminato in Coppa del Re, in Liga è terzo a dieci punti dal Real Madrid capolista e in Champions agli ottavi affronterà il Napoli.

Flick esonerato dalla Germania: “Decisione inevitabile”

La Federcalcio tedesca ha deciso di sollevare dall’incarico di ct della Nazionale Hansi Flick, dopo il disastroso Mondiale dello scorso anno e la sonora sconfitta per 4-1 contro il Giappone. Il comunicato:

“Oggi, su proposta del presidente della Dfb (Federcalcio tedesca) Bernd Neuendorf, l’assemblea dei Soci e il Consiglio di sorveglianza della Dfb, è stato esonerato con effetto immediato l’allenatore Hansi Flick e i due assistenti allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl”.

