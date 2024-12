È Lindstrom il sostituto di Zielinski, Traorè è un ibrido (Gazzetta)

Potrebbe essere arretrato, il cambio di posizione non spaventa il danese. In passato ci aveva provato Garcia con Raspadori

È Lindstrom il sostituto di Zielinski, Traorè è un ibrido. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Del terzetto di centrocampo, Zielinski è senz’altro l’elemento con una maggiore attitudine ad agire a ridosso dell’area avversaria. Considerando i suoi rapporti logori con il club e la firma ormai prossima con l’Inter, non è da escludere un impiego sempre minore nei mesi che restano di questa stagione. Tuttavia, non c’è un altro calciatore con analoghe caratteristiche. Traorè è un ibrido, Dendoncker è più vicino ad Anguissa. L’estro invece è prerogativa di Lindstrom, che per questo potrebbe essere arretrato. In passato ci aveva già pensato Garcia a proposito di Raspadori e l’espediente non aveva prodotto alcun risultato significativo. Tuttavia, in questo caso le conseguenze potrebbero essere differenti. Il talento danese, è evidente, ha bisogno di fiducia e costanza per stabilirsi ad un livello più alto. Il fatto che questo possa comportare un cambio di posizione non lo spaventa, anzi.

Ma Traorè e non Lindstrom dovrebbe giocare col Genoa (Sky Sport)

Prima della Champions, il Napoli sarà impegnato contro il Genoa in campionato. Si attendono ulteriori sviluppi sulla situazione di Osimhen. Intanto Modugno, giornalista sky, ha riportato alcune informazioni su quella che potrebbe essere la probabile formazione.

Napoli, si apre una riflessione su chi sarà in porta

«Osimhen arriverà domani a Capodichino alle 8, sarà un Osimhen sicuramente stanco. Lì ha giocato 7 partite, non è mai stato veramente bene, tra problemi addominali e altro. Se sta bene lo porterà con il Genoa, altrimenti ci sarà il Barcellona, serata in cui determinati giocatori saranno chiamati a fare la differenza. Bisogna pazientare. La sensazione è che contro il Genoa ci sarà la linea a 4. Si apre la riflessione sul portiere, bisogna vedere chi sarà il numero 1. Potrebbe debuttare Traorè, Zielinski sempre più ai margini».

