Con Belotti è un altro Italiano e un’altra Fiorentina: 5-1 al Frosinone

Il Gallo segna e apre il gioco. La Fiorentina scavalca Napoli, Bologna e si porta al sesto posto a pari punti con la Lazio (37), a -1 dalla Roma

Italiano con una vera punta in squadra ne fa cinque al Frosinone. Il lunch match di questa ventiquattresima giornata finisce 5-1 per la Fiorentina. Ad aprire le marcature è proprio Belotti. Prima da titolare da quando è arrivato dalla Roma. Gli sono bastati appena 16′ per firmare il primo gol in maglia viola.

La Viola chiude un primo tempo praticamente perfetto con i gol di Ikoné e di Martinez Quarta. La presenza di Belloti vicino deve aver dato una scossa al francese. Nel secondo tempo c’è spazio per il gol di Nico Gonzalez, anche lui ritornato titolare dopo il lungo infortunio, e per il 5-1 di Barak che segna dopo il palo dello sfortunato Nzola.

Di Francesco sbaglia la partita. I suoi non sono mai veramente pericolosi. A parte il gol di Mazzitelli, utile solo per le statistiche personali, il Frosinone ha fatto molto poco per impensierire la Fiorentina. La fase difensiva del Frosinone è praticamente inesistenti. Quella di Di Francesco è la peggior difesa del campionato con 49 gol subiti in 24 giornate.

La situazione in classifica di Fiorentina e Frosinone

La Fiorentina scavalca in classifica Napoli, Bologna e Lazio e si porta al sesto posto a solo un punto dalla Roma. A parte la Lazio, il Bologna e il Napoli devono ancora giocare. Thiago Motta al Dall’Ara ospita il Lecce, Mazzarri invece sarà ospite a San Siro di Pioli. Per Italiano è la prima vittoria nel 2024, dopo un’avvia di seconda parte di stagione ai limiti del terrificante.

Dalla parte opposta della classifica, il Frosinone può dormire sonni relativamente tranquilli. Quella subita al Franchi è una brutta sconfitta che però non pregiudica il percorso fin qui fatto dalla squadra di Di Francesco. Con 23 punti è quattordicesimo, davanti a Empoli, Sassuolo e Udinese. L’Empoli ha già giocato (vittoria contro la Salernitana), così come anche il Sassuolo (1-1 con il Torino). Domani sera Juventus-Udinese.

