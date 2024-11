Brasile, paura per il portiere della Juventude, uscito in barella dopo uno contro violento

Lucas Wingert dopo uno scontro con l’attaccante del Gremio, è stato portato in ospedale per sospetta frattura al viso e al naso e poi dimesso.

Paura nella giornata di ieri in Brasile durante la sfida del campionato Gaucho brasiliano tra Gremio e Juventude quando il portiere della squadra ospite, Lucas Wingert, è stato portato via dal campo direttamente in ambulanza. Al 13′ del secondo tempo, mentre la squadra dei casa vinceva 1-0, su un’azione da calcio d’angolo, l’attaccante André Henrique e il portiere della Juventude, Lucas Wingert, si sono scontrati in maniera molto violenta. L’attaccante ha colpito al volto l’estremo difensore causandogli un vistoso taglio alla bocca. Wingert è rimasto cosciente ma immobile a terra costringendo i sanitari ad intervenire. Lucas Wingert, con sospetta frattura al viso e al naso, dopo l’immobilizzazione con un tutore al collo, è uscito in ambulanza

Video dell’incidente in Brasile

Dopo una lunga sospensione di oltre dieci minuti per consentire i soccorsi al portiere della Juventude, il match è quindi ripreso mentre

La gara ha subito una sospensione di circa 10 minuti per soccorrere il 24enne. Il giovane calciatore che è stato inizialmente portato negli spogliatoi per poi essere trasportato in un vicino ospedale per sottoporsi ad accertamenti approfonditi. In serata Lucas Wingert è stato dimesso ed è tornato allo stadio per unirsi ai compagni di squadra per il rientro a casa.

Con questa vittoria il Gremio ha raggiunto la vetta della classifica del Gaucho Championship. Dopo la sconfitta al suo debutto, il Tricolore ha vinto le tre partite successive.

