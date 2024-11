Zerbin, gli agenti vogliono mantenere la parola col Frosinone (Sky)

L’obiettivo è quello di far giocare quanto più possibile il calciatore. A questo punto, la decisione finale spetterà al Napoli.

A quanto pare non è bastata la doppietta di questa sera contro la Fiorentina in Supercoppa italiana a convincere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Secondo quando riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Zerbin resta sul mercato

“Alessio Zerbin è il protagonista indiscusso del Napoli nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina: la sua doppietta vale la finale della competizione. Una performance che non mette a tacere le voci di mercato intorno a lui. Gli agenti del calciatore vogliono rispettare il patto preso con il Frosinone per il loro assistito. L’obiettivo è quello di far giocare quanto più possibile il calciatore.

A questo punto, la decisione finale spetterà al Napoli. Nel frattempo, Zerbin si gode una notte da protagonista e trascina il club nella finale di Supercoppa italiana”

Mazzarri su Zerbin

«Zerbin per me ha delle doti incredibili, purtroppo oggi c’è l’esterofilia è un talento, deve migliorare perché ha giocato poco a certi livelli, anche nell’ultima gara fatta in casa è stato bravissimo. Va aspettato un po’, se continua così avrà un grande futuro».

Gollini su Zerbin

«Siamo tutti molto felici per noi, soprattutto per lui che è un bravissimo ragazzo, giovane e bravissimo professionista. Gioca poco ma si allena sempre alla grande: è un premio al suo impegno, siamo felici per il mister e per lo staff e per i tifosi che speriamo abbiano passato una bella serata»

ilnapolista © riproduzione riservata