Vlahovic è uscito dal letargo, con lui è un’altra Juventus. Il Sassuolo a due punti dalla Serie B

Tre a zero al Sassuolo con due gol da fuori area del centravanti serbo. Nessuno più critica il non gioco di Allegri

Vlahovic è uscito dal letargo, è un’altra Juventus

Col centravanti è più facile. Dusan Vlahovic ha messo la firma su un’altra partita della Juventus. Lo fa ormai quasi sistematicamente. La squadra di Allegri ha battuto 3-0 il Sassuolo e nel primo tempo le due reti sono state realizzate dal centravanti serbo che ha segnato con due tiri da fuori area: uno con palla in movimento e l’altro su calcio di punizione battuto in maniera quasi perfetta col pallone che si è infilato sotto la traversa. Consigli non esenti da errori sul primo gol, incolpevole sul secondo. Terza rete nel finale firmata da Chiesa.

La Juventus si è riportata a due punti dall’Inter. La lotta scudetto è cosa loro. Il serbo è salito a nove gol in Serie A, la metà di quelli realizzati da Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi resta la favorita, è più forte. Ma la Juventus si gestisce bene, sa amministrare le proprie risorse, ottiene il massimo col minimo sforzo.

Lo scontro diretto, a Milano, il 4 febbraio.

Il Sassuolo è due punti più su rispetto al Verona terz’ultimo, a pari punti col Frosinone. In mezzo, Cagliari e Udinese.

