Supercoppa italiana, De Laurentiis e Spalletti di nuovo insieme

Il presidente del Napoli ha postato sui social le immagini della mattinata a poche ora dalla finale contro l’Inter

La Supercoppa Italiana ha offerto l’occasione di rivedersi al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e al suo ex allenatore, Luciano Spalletti. I due infatti sono stati ospiti questa mattina dell’ambasciata Italian di Riyadh in compagnia del vice presidente dell’Inter Zanetti e del presidente del Senato La Russa.

De Laurentiis e Spalletti all’ambasciata italiana

Lo stesso presidente De Laurentiis ha postato sui social le foto della mattina

Mattinata in ambasciata a Riyadh per il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, in compagnia del vice presidente dell’#Inter #Zanetti. Presenti anche #Spalletti e il presidente del Senato #LaRussa (tifoso nerazzurro) 👀

In Ambasciata a Ryad prima della sfida con l’Inter pic.twitter.com/fdR69ZAnoO — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 22, 2024

Stasera il Napoli si gioca la Supercoppa italiana con l’Inter (in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Le due formazioni sono alla ricerca del primo titolo stagionale.

Secondo Sky, Mazzarri dovrebbe confermare gli undici visti contro la Fiorentina, con Simeone in attacco e Raspadori pronto a partire dalla panchina. Mentre in casa Inter si ferma Bastoni, al suo posto dovrebbe giocare Acerbi.

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

