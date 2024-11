Napoli-Inter, le probabili: difesa a tre e Zielinski in panchina (Sky)

A centrocampo ci sarà ancora Cajuste. Simeone guiderà l’attacco. L’Inter non rischia e schiera Acerbi al posto di Bastoni

Stasera alle 20:00 si terrà la finale di Supercoppa tra il Napoli e l’Inter. Si tratta di un’occasione di riscatto importante per gli azzurri, che stanno vivendo una stagione molto difficile.

Secondo Sky, Mazzarri dovrebbe confermare gli undici visti contro la Fiorentina, con Simeone in attacco e Raspadori pronto a partire dalla panchina. Mentre in casa Inter si ferma Bastoni, al suo posto dovrebbe giocare Acerbi.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Mazzarri per salvare sé e il Napoli ha rinnegato la promessa del 4-3-3 fatta a De Laurentiis (Corbo)

Scaricato brutalmente in B dal Cagliari il 22 maggio 2022 si è trovato di nuovo sul ciglio di un burrone dopo la resa di Torino. C’era un solo modo per Mazzarri e solo un vecchio combattente della vita poteva tentarlo. Si è scrollato di dosso il 4-3-3 imposto dal presidente prima a Rudi Garcia in una sofferta clausura poi al nuovo allenatore, lo stesso Mazzarri prometteva per farsi assumere di reinventarsi.

Raccontava di aver studiato il Napoli di Spalletti nella speranza di replicarlo. Lui, uno dei pionieri del 3-5-2? Per non rotolare giù, ad un centimetro dal precipizio, ha deciso di essere spergiuro ma se stesso. La vittoria sulla Fiorentina di Italiano, un allenatore agli antipodi di Mazzarri, uno che guida la squadra come gli autisti dei pompieri, ha spinto De Laurentiis a ripensarci. Ha insistito nel rincorrere il recente passato, ma ora dispensa saggezza. “Non si può vincere applicando moduli in fotocopia”.

