Rummenigge: «Quando sento i giocatori parlare di leadership, penso a Beckenbauer: lui era il leader»

"Si circondava sempre delle persone migliori, anche in campo. Franz era "libero" perché aveva alle spalle due guardie del corpo"

“Recentemente ho stilato per la Gazzetta dello Sport la mia top undici di tutti i tempi, con tre tedeschi: Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Manuel Neuer. Franz, ovviamente, gioca da libero. Dietro di lui ho schierato Paolo Maldini e Franco Baresi. Dovevi sempre avere due guardie del corpo per Franz“.

In una lunghissima intervista alla Süddeutsche Zeitung Karl-Heinz Rummenigge parla della naturale, fisiologica, imperiosa leadership di Beckenbauer. L’ex amministratore delegato, ora di nuovo membro del consiglio di sorveglianza, del Bayern, icona dell’Inter anni 80, ha giocato insieme al Kaiser dal 1974 al 1977, e poi la Coppa del Mondo 1986 sotto la sua guida, e ha lavorato con Beckenbauer da dirigente dal 1991 al 2009.

Ricorda che quando arrivò a Monaco nel 1974, Beckenbauer lo salutò amichevolmente con un “Ciao, io sono Franz”. Rummenigge era sbalordito. “Non bisogna dimenticare chi ero io allora: nessuno. Sono stato comprato per 17.500 marchi come riserva della riserva, nessuno credeva che potessi fare qualcosa. Per un fortunato scherzo del destino, ho iniziato nella prima partita della Bundesliga e, sorprendentemente, alla fine della stagione avevo giocato più di 20 partite. Ma per questo Franz non ha cambiato il suo comportamento nei miei confronti. Non era una di quelle persone che ignorano il nuovo arrivato e poi all’improvviso trattano bene il giocatore abituale. Per lui tutte le persone hanno sempre avuto lo stesso valore”.

“Ricordo che per i primi mesi abitavo in subaffitto a Grünwald e non avevo la macchina, mentre Franz aveva già la sua bella casa nella Dr.-Max-Straße. Quando andavo a prendere il tram, a volte veniva e diceva: vieni, ti porto con me. Eppure era sempre chiaro a tutti: il capo era Franz. Ha davvero dato il via a ciò che vale ancora oggi per il Bayern: che una squadra ha bisogno di una gerarchia. In campo serve un capo su cui tutti possano contare”.

“Oggigiorno a volte mi sorprende quanto spesso i giocatori affermino che vorrebbero assumere ruoli di leadership. Io penso sempre a Dettmar Cramer (l’allenatore del Bayern famoso per i suoi motti motivazionali, ndr). Ci diceva sempre: l’ideale sarebbe giocare in modo da prendere sempre un voto A, ma la cosa più importante è non fare mai peggio di un B meno. E Franz non è mai stato peggio di una A meno. Quindi: la tua prestazione da giocatore deve essere impeccabile, se vuoi essere un leader, assolutamente impeccabile. In campo Franz era una A e quando entrava nello spogliatoio le luci si accendevano. Tuttavia, non ha mai mostrato il suo potere, è sempre stato umano. A volte dovevi solo stare attento al suo carattere irascibile…”.

“Franz è stato il più grande leader che abbia mai visto nel calcio, in termini di qualità, ma anche in termini di personalità. Non è un segreto che senza di lui la Germania non sarebbe mai diventata campione del mondo nel 1974. È intervenuto dopo la sconfitta contro la DDR e ha corretto le cose. E poi Franz aveva un dono speciale: cercava sempre i compagni migliori. In campo aveva Katsche Schwarzenbeck alle sue spalle come marcatore, a centrocampo il toro Roth. Ciò significava che Franz poteva fare dei viaggi meravigliosi al fronte perché sapeva che i due là dietro tenevano pulita la bottega. Anche in seguito, da funzionario, ha sempre voluto avere intorno a sé le persone migliori, in ogni ambito lavorativo”.

