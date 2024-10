Roma in campo senza difesa, nel silenzio assordante dei Friedkin sui rinnovi di Mourinho e Tiago Pinto

La Repubblica scrive che, nell’impossibilità di fare mercato, il Ceo Lina Soulouko ha sondato vari nomi, da Palladino a Italiano, passando per Pioli e il sogno Xabi Alonso.

La Repubblica parla oggi della Roma che è in evidenti difficoltà con una difesa quasi inesistente e l’impossibilità di fare mercato come vorrebbe

“La Roma arriva alla prima gara di gennaio con un solo difensore di ruolo a disposizione. E il countdown di mercato più che ingeneroso è solo la cartina tornasole delle difficoltà del club giallorosso. Strozzato dai paletti del financial fair play e incapace di acquistare, in tempi brevi, l’unico rinforzo richiesto dal suo allenatore. Tramontato Bonucci dopo il diniego popolare, non c’è una soluzione pronto uso. Il budget a disposizione è irrisorio: 1,8 milioni di euro lordi. Tutto compreso. Costo del cartellino (o del prestito), ingaggio del calciatore e percentuale agli agenti. Inoltre la lista Serie A è al completo, per questo l’unico acquisto attualmente sostenibile è ununder21″.

Roma alla ricerca di allenatore e ds

“Un compito lasciato nelle mani del Ceo Lina Souloukou. Nel silenzio assordante dei Friedkin sui rinnovi di Mourinho e Tiago Pinto, il dirigente greco, nell’ombra, lavora al futuro giallorosso. Allargando i propri orizzonti anche alla sfera sportiva. Non solo stadio, sponsorizzazioni e rapporti istituzionali, ma anche campo. Non è un segreto che da settimane stia tirando la volata al nuovo ds. L’idea è quella di portare a Roma il fidato François Modesto (attualmente al Monza) con cui ha lavorato all’Olympiacos. Il rapporto con Pinto non è mai nato proprio per l’eccessiva ingerenza nelle questioni tecniche e di mercato. Ma è proprio in questo clima di provvisorietà che si gioca la partita più importante: quella del futuro e di chi avrà i galloni per decidere. Per questo Souloukou ha iniziato a sondare le disponibilità anche di alcuni allenatori. Da Palladino a Italiano, passando per Pioli e il sogno Xabi Alonso. Chiacchiere informali con chi ne cura gli interessi per portare al tavolo dei Friedkin il pacchetto completo: allenatore e ds”.

