Paratici al Tottenham è come il segreto di Pulcinella: ha convinto lui Dragusin a firmare (The Athletic)

Le dimissioni per la squalifica hanno cambiato poco. È il quarto calciatore ex Juve acquistato dal suo Tottenham

Sono passati nove mesi da quando Fabio Paratici si è dimesso da amministratore delegato del Tottenham dopo la sentenza che ha condannato la Juventus. Ma ha continuato a dare, “dall’esterno”, consigli ad alcuni membri della società, tra cui il presidente Levy: la sua permanenza “è stato il segreto di Pulcinella”, scrive The Athletic:

“Quando il Tottenham ha iniziato la sua stagione a Brentford ad agosto, doveva essere il giorno di un nuovo inizio; la prima in Premier di Ange Postecoglou e i debutti di Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Destiny Udogie e James Maddison. Ma è stato anche il giorno dedicato a vecchi volti. Alcuni membri dello staff degli Spurs sono rimasti sorpresi quando sono arrivati al Gtech Community Stadium e si sono imbattuti in un fantasma del passato: Fabio Paratici, quattro mesi dopo essere stato costretto a dimettersi. Sembrava divertirsi in mezzo ai tifosi, firmando autografi e posando per i selfie. Come il segreto di Pulcinella: dopo le dimissioni, Paratici non aveva realmente lasciato il club. Stava ancora dando consigli alla società e al presidente Levy per il mercato.

Ora, almeno la metà della squadra degli Spurs è composta da giocatori consigliati da lui e il successo della squadra ha riabilitato la sua reputazione. Questa settimana, un altro obiettivo di Paratici è stato messo a segno: il difensore rumeno Radu Dragusin dal Genoa, il quarto calciatore scuola Juve ad approdare al Tottenham. Il suo percorso è simile a quello che fece Cristian Romero. Potrebbero accusare il Tottenham di una mancanza di originalità, eppure prendendo di mira i giocatori che Paratici aveva alla Juventus, gli Spurs hanno ingaggiato Romero, Kulusevski e Bentancur per circa 90 milioni di sterline. Grazie al ricorso (accolto) presentato dall’ex ad dopo la squalifica di 30 mesi, Paratici era libero di lavorare di nuovo nel calcio, a patto che non agisse per un club in circostanze specifiche. Da quel momento è stato libero di dare consigli per migliorare il Tottenham nel mercato estivo. Ora gli Spurs stanno vincendo di nuovo, i tifosi possono perdonare quell’uomo che ha fatto ingaggiare metà squadra”.

ilnapolista © riproduzione riservata