Osimhen: «Ho un ottimo rapporto con De Laurentiis. Un giorno mi farebbe piacere giocare in Premier»

Dal ritiro della nazionale: «Il presidente mi ha sempre supportato, anche fuori dal campo. Ho fatto la storia a Napoli, ora voglio vincere con la Nigeria»

In occasione del media day dal ritiro della Nigeria dopo il pareggio in Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis e del suo futuro. L’attaccante nigeriano ha ribadito la sua felicità nell’indossare ancora la maglia del Napoli. Ha anche parlato del rapporto con il presidente De Laurentiis.

«Ho un ottimo rapporto con De Laurentiis e per me è molto importante. Mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo».

Il passato fatto da piccoli infortuni e da screzi social è alle spalle:

«Quanto è successo non ha niente a che fare con il mio rapporto con lui (De Laurentiis) e la sua famiglia, tra noi non ci sono mai stati problemi. Da quando sono arrivato al Napoli nel 2020 mi è sempre stato vicino e sinceramente il nostro rapporto è ottimo».

Osimhen: «Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier»

Nonostante le belle parole verso il Napoli, Osimhen ha comunque espresso un suo desiderio per il futuro.

«Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League, ma per ora ho altri piani nella mia carriera. Quando sarà il momento ve lo farò sapere».

L’obiettivo principale dell’attaccante del Napoli adesso è vincere un trofeo con la propria Nazionale, la Nigeria:

«Con il Napoli ho fatto la storia, ma non importa i gol che ho fatto, nella mia carriera ho ancora tanto da fare. Se riuscirò a vincere la Coppa d’Africa con la Nigeria, allora avrò fatto tutto quello che dovevo. Non vedo l’ora di vincere con la mia nazionale. Finora ho fatto bene per il mio club e per il mio Paese, che ritengo essere la cosa più importante».

Infine una battuta sul Pallone d’oro africano:

«È il sogno di ogni calciatore africano e averlo vinto mi dimostra il valore del lavoro, del sudore, delle lacrime e il sacrificio. Un sogno diventato realtà, devo molto a Kanu e Okocha che sono sempre stati fonte di ispirazione mentre crescevo. Essere accostato a loro per i risultati per me è grandioso».

ilnapolista © riproduzione riservata