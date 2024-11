Ngonge: «Sono contento di essere al Napoli, non vedo l’ora di vedervi allo stadio»

L’attaccante ex Verona ha realizzato un video-messaggio per gli account social ufficiali del Napoli. Potrebbe debuttare lunedì contro l’Inter.

Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, ha registrato un video-messaggio per tutti i suoi nuovi tifosi. Il contenuto è stato poi caricato sugli account social ufficiali del club. L’attaccante belga ha dichiarato:

«Ciao a tutti, sono contento di essere al Napoli. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Napoli sempre!»

🗣️ Cyril ha un messaggio per voi 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/k3NEqbLSZF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 20, 2024

Ngonge può debuttare in Supercoppa:

Lo scrive la Gazzetta dello Sport che evidenzia come l’emergenza nel Napoli sembra che stia finendo.

Un’emergenza che sta per finire, quantomeno a livello numerico. Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riad anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri. Se per l’ex Sassuolo e Bournemouth si tratta di un modo per cominciare a conoscere i propri compagni e lavorare da subito alla ricerca della miglior condizione, l’arrivo dell’ex Verona è strategico anche in chiave Supercoppa: Ngonge, uomo chiave per la salvezza dell’Hellas dello scorso anno, potrebbe già debuttare lunedì e si candida anche per una maglia da titolare per domenica prossima contro la Lazio, quando alla ripresa del campionato Mazzarri dovrà fare a meno di Kvara, squalificato. Insomma, Napoli comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il campo dirà se il quarto posto sarà la stella polare.

La trattativa per l’ex Verona (Di Marzio):

Nella notte di martedì 16 gennaio, Napoli e Hellas Verona hanno chiuso l’accordo per il classe 2000. Cyril Ngonge si trasferirà in azzurro per 20 milioni più bonus. Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserita la società di De Laurentiis. Poi il club viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per l’ex Groningen, ma nella notte di martedì il Napoli ha trovato l’accordo con il Verona.

ilnapolista © riproduzione riservata