Napoli-Verona, vendita dei biglietti vietata ai residenti di Verona e provincia

Lo ha annunciato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, in seguito a quanto accaduto in passato con gravi incidenti.

Domenica 4 febbraio alle 15 il Napoli ospiterà l’Hellas Verona per la ventitreesima giornata di Serie A. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha annunciato che è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Verona e provincia.

Napoli, si vogliono evitare scontri con i tifosi del Verona

In una nota si legge che il provvedimento prefettizio “è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che con determina del 25 gennaio scorso ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti”.

«Bisogna fare una distinzione tra il primo Mazzarri e il secondo Mazzarri. I gol presi nella prima parte di stagione sono nettamente diminuiti, a discapito però delle azioni offensive. Bisogna trovare una sintesi tra i miglioramenti in fase di non possesso e i peggioramenti in fase di possesso. Urge una sintesi per continuare ad inseguire il quarto posto, il pareggio di ieri è stato importantissimo per restare aggrappati al treno Champions. Anguissa rienterà dopo l’eliminazione della sua squadra in Coppa d’Africa. Il dubbio amletico è restare con la difesa a 3 o tornare con quella a 4? Con il Verona il Napoli ha bisogno dei tre punti anche solo per sperare di lottare per il posto Champions».

Calciomercato Napoli: Perez rischia di saltare

A riportare la notizia è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Il club azzurro è orientato a trattenere Leo Ostigard a gennaio (titolare nella partita di ieri contro la Lazio ed elogiato fortemente dai tifosi sui social), oggi sarà una giornata importante per la decisione finale sull’affare Nehuen Perez con l’Udinese. Il Napoli, infatti, sta facendo delle nuove valutazioni sull’opportunità di chiudere o meno l’operazione per il difensore argentino.

