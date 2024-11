Napoli, Traoré non convocato contro la Lazio: sta seguendo un programma di riatletizzazione

Meret, Natan e Olivera continuano il percorso di recupero e hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Il Napoli continua il suo lavoro in vista della partita contro la Lazio in programma domani all’Olimpico di Roma alle ore 18:00. A Castel Volturno, Mazzarri continua ad essere in emergenza. Ancora fuori Meret, Olivera e Natan. Difesa quindi obbligata con la possibilità di schiarare la difesa a tre.

Davanti, vista la squalifica di Simeona, ci sarà Raspadori. Possibile esordio per Ngonge. Non ci sarà Traoré, nemmeno convocato da Mazzarri. L’attaccante ivoriano sta continuano il suo programma di riatletizzazione in modo da essere convocabile per la sfida contro il Verona.

“Il Napoli si è allenato nel primo pomeriggio all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domani per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Traoré ha svolto lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un programma di riatletizzazione per poter essere convocato dalla prossima settimana“.

Lazio-Napoli, Zielinski giocherà. L’alternativa sarebbe Lindstrom (Sky)

Domani il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Mazzarri però dovrà far fronte alle numerose assenze: tra squalificati e infortunati, mancheranno infatti dieci giocatori. Ugolini, giornalista Sky, ha dato degli aggiornamenti sulle possibili formazioni.

«A centrocampo tra squalifiche e infortuni non ci sono molte alternative. Zielinski dunque dovrebbe giocare, l’alternativa è Lindstrom, che sarebbe comunque da adattare a quel ruolo. È una partita molto importante sia per la Lazio che per il Napoli. Sono novanta minuti in cui il Napoli dovrà dimostrare che quella di Riyad non è stata una parentesi, ma l’inizio di un percorso di crescita, a netto delle emergenze. C’è veramente molta incertezza non tanto sulla formazione, ma su chi sarà davvero a disposizione di Mazzarri. Molto probabile l’inserimento di Ngonge. Non è escluso che anche Dendoncker possa giocare qualche minuto, considerando l’emergenza a centrocampo».

